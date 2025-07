Noa Lang-Napoli, tutto fatto! Sky: scambio di documenti col Psv, le cifre dell'operazione

Ormai non ci sono più dubbi: dopo Bruyne e Marianucci, Noa Lang sarà il terzo acquisto in questa sessione estiva di mercato del Napoli. Gli ultimi aggiornamenti li riferisce Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky, ai microfoni dell’emittente satellitare: “Per Noa Lang siamo allo scambio di documenti.

E’ tutto a posto tra Napoli e Psv Eindhoven per questo affare, poi come vi avevamo raccontato, il giocatore verrà in Italia solo a ridosso del ritiro per fare le visite mediche e apporre la firma sul contratto. L’operazione è virtualmente chiusa, il prezzo complessivamente è da 28 milioni di euro, bonus compresi, più una percentuale di futura rivendita la 10%”.