Non dimenticate i gol di Callejon perché non li rivedrete mai più

Sarà anche stato evanescente nel primo tempo, grave l'errore dopo la traversa di Milik, rare le accelerazioni, inesistenti i dribbling, ma non è questo José Maria Callejon, lui è un esterno atipico, lui è Callejon e va benissimo così, anzi è stato un orgoglio, per il Napoli, vantarsi dei suoi gol, di averlo conosciuto, avuto, ammirato. Non esisterà mai più uno così, uno come lui, se ne accorgeranno i tifosi quando andrà via, dopo qualche anno, dopo qualche acquisto, perché non basterà essere forti o tecnici o bravi nell'uno contro uno per somigliare a lui. Callejon è unico, un altro non esiste o forse sì, ma è merce rara, difficile trovarlo. Il gol alla Roma, dopo una prova tutt'altro che esaltante, conferma due cose: quello è il suo gol, il suo marchio, la sua firma. E poi, la seconda: Callejon è estraneo alla partita, non si fa condizionare neppure dai propri errori, vive del gol e di quel taglio, lo fa quando può anche se prima ha sbagliato tutto o quasi. Un giocatore universale ma anche glaciale, un professionista esemplare. Callejon, what else? Come fosse un caffè.