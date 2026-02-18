Infortunio Rrahmani, la stima sul rientro in campo è una mazzata

Due mesi senza Rrahmani: così titola oggi l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul difensore che ha riportato una lesione di alto grado del bicipite femorale: "Duro colpo per il Napoli nel bel mezzo della maratona per la Champions: Amir Rrahmani dovrà fermarsi per un paio di mesi, dopo l’infortunio rimediato domenica nel corso del secondo tempo della partita con la Roma. Rincorrendo Wesley a perdifiato nell’azione costata poi il rigore. «Rrahmani si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo», la nota del club.

Era appena rientrato, a Marassi contro il Genoa, ma ora dovrà fermarsi ancora. Neanche il tempo di assaporare il gusto del ritorno. Per cominciare salterà la partita di domenica a Bergamo con l’Atalanta, un’altra sfida importante in zona Europa, e ciò significa che a comporre il tris di marcatori centrali toccherà a tre uomini da scegliere tra Beukema, Buongiorno, Olivera e Juan Jesus, al rientro dopo una giornata di squalifica".