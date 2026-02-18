Emergenza totale in difesa: Conte resta con tre centrali e un adattato
Emergenza totale in difesa per il Napoli dopo l'infortunio che terrà fuori dai giochi Amir Rrahmani per almeno due mesi. Ne scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Contati. Ecco, senza Di Lorenzo manca anche una pedina in più nella difesa a tre. Che adesso conta solo tre giocatori effettivi più Olivera adattabile in quella zona.
Toccherà a Beukema, Buongiorno e Juan Jesus l’ingrato compito di non far rimpiangere Rrahmani. Il muro scudetto si è sgretolato, ma c’è da rimanere compatti. Perché l’obiettivo Champions è ancora lì, alla portata: diretto in testa e pronti a tutto, per dirla alla Conte, e senza scuse nessuna" sottolinea la rosea.
