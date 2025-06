Lang, ci siamo! Ufficialità attesa a breve: cosa manca per la chiusura

Il mercato del Napoli sta per accendersi. Pronti i prossimi colpi dopo De Bruyne e Marianucci. Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola è vicino l'annuncio del terzo colpo, della terza operazione: "Noa Lang, olandese di 26 anni, non è soltanto un’ala finita nel mirino, piuttosto è una trattativa in fase di definizione, un colpo che ogni giorno di più si avvicina ai comunicati ufficiali. Il Napoli lo ha puntato a gennaio e lo sta chiudendo in estate, superando le resistenze invernali del Psv a suon di milioni (25 più bonus). Decisiva la volontà di Noa: per lui un è pronto un quinquennale".

Lang - la dieci sulle spalle e due scudetti vinti nelle ultime due stagioni in Eredivisie - è il primo dei due esterni pronti a sbarcare a Napoli. Come secondo esterno le idee sono diverse. Piace sempre Ndoye del Bologna ma anche Chiesa del Liverpool. Più lontano Sancho che è vicino alla Juventus. L'olandese ha segnato 14 gol nell'ultima stagione. E' un'ala che col destro si muove da sinistra per giocare quasi da rifinitore dentro al campo. Piace molto al Napoli che lo aveva seguito già a gennaio quando era andato via Kvaratskhelia, direzione Psg. L'affare si farà sei mesi dopo.