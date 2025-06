Conte da l'ok per questi due acquisti: lavorerà su tre moduli

Noa Lang sarà il terzo colpo di mercato del Napoli dopo De Bruyne e Marianucci, affare ormai quasi definito con il Psv sulla base di circa 25 milioni di euro, ma il mercato del Napoli, in attacco, non si fermerà. Arriveranno altri giocatori, altri big, altri profili utili. Il motivo è anche tattico. Il Napoli non solo continuerà a spendere, ma continuerà anche a puntare sui calciatori in uscita dalla Premier League. Calciatori forti abituati a ritmi differenti che in Serie A fanno subito la differenza. Come capitato con lo scozzese. Strategia già vincente con l'arrivo di McTominay la scorsa estate. Ne parla il quotidiano Repubblica oggi in edicola.

"Per questo Conte (che ha in mente di lavorare su tre moduli: 4-3-3, 4-2-4 e 3-5-2) ha dato il suo via libera ad Aurelio De Laurentiis e al ds Manna per battere anche le piste che portano a Darwin Nunez ed Enrico Chiesa, entrambi in uscita dal Liverpool. Il motore british ha già fatto la differenza in serie A e vale la stessa logica per la costruzione del nuovo reparto offensivo dei campioni d’Italia, in cui ha dimostrato di poter essere determinante - nonostante i suoi 31 anni - l’ex del Chelsea, Romelu Lukaku".