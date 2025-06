Osimhen e la maglia del Galatasaray: la rivelazione dalla Turchia sul futuro

Il Galatasaray, ieri, ha presentato le divise per la prossima stagione. Uno store ha esposto la 45 di Victor Osimhen che, in realtà, sta per tornare a Napoli: il prestito scade il 30 giugno. Qualcuno dalla Turchia aveva spiegato che l’iniziativa era stata di un semplice rivenditore, quello della foto divenuta virale sui social, ma in realtà sul sito del Galatasaray - dove non figura più Mertens che è andato via e che lascia il calcio giocato - è possibile personalizzare la maglia inserendo proprio il numero 45 e il nome Osimhen sulla schiena. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Appare chiaro da parte del club turco il tentativo estremo di convincere il giocatore ad accettare l'offerta da 16 milioni a stagione. Lo scrive anche il quotidiano: "Un modo per provare a convincerlo? Una strategia di marketing? Probabile, possibile. Sempre secondo la stampa locale, pare che Buruk, l’allenatore del Galatasaray, lo abbia anche chiamato per convincerlo a restare. D’altronde il club di Istanbul le sta provando tutte per riportare a casa Victor, l’uomo copertina dell’ultima stagione con 37 gol all’attivo, 26 in campionato". Sullo sfondo anche l'Al-Hilal con la solita offerta choc: 160 milioni per 4 anni. Basteranno a convincerlo ad accettare?