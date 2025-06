Lucca in stand-by, KK: "Napoli sparito e Udinese spiazzata: ci sono 8 richieste!"

Valter De Maggio in apertura di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli ha parlato del mercato degli azzurri e delle mosse del club per l'attacco: "L'Udinese si trova adesso in un limbo perché il Napoli ha congelato Lorenzo Lucca. Non hanno più chiamato. Io sapevo che al 4 giugno Lucca era stato preso, poi non c'è stato seguito. L'Udinese ha otto richieste per il calciatore, di cui quattro club della Premier che viene valutato 35 milioni più bonus per un totale di 40 milioni.

Due club di Premier League stanno pressando per avere Lucca. Vi rivelo particolari incredibili, c'è una posizione diversa all'interno dell'Udinese: il presidente Pozzo vorrebbe tenerlo per valorizzarlo un altro anno mentre la dirigenza vorrebbe cederlo all'estero e, ancora, il procuratore di Lucca cerca di capire che ingaggio richiedere. Il Napoli si è fiondato su Nunez, intanto, che ha mostrato un entusiasmo clamoroso e ha anche già raggiunto un accordo con il Napoli. Adesso ci sono contatti tra i due club, la prima richiesta è da 60 milioni di euro. Detto questo, il Napoli adesso dovrà provare a fare l'affondo".