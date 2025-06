Ultim'ora Beukema vuole il Napoli! Tmw: forzerà col Bologna per la cessione

Sam Beukema, 27 anni da compiere il prossimo 17 novembre, nelle ultime due stagioni è stato un pilastro della difesa del Bologna. E' stato uno degli uomini chiave delle migliori stagioni dell'era Saputo e adesso, un biennio dopo il suo sbarco in Emilia per circa dieci milioni di euro, è pronto a progredire nella sua carriera facendo un ulteriore step. Sulle sue tracce da settimane c'è il Napoli, la squadra campione d'Italia che l'ha individuato come prima scelta per dare a Conte un'alternativa a Rrahmani. Se necessario, anche farlo giocare al fianco del centrale kosovaro.

Giovanni Sartori nell'estate 2023 lo acquistò dall'AZ Alkmaar per circa dieci milioni di euro. Oggi, ottanta partite più tardi, lo valuta più del triplo. Nell'incontro col Napoli avvenuto a inizio settimana la dirigenza rossoblù ha avanzato una richiesta di 35 milioni di euro (e 45 per Ndoye). Un 'pacchetto' da 80 milioni di euro che ha scoraggiato il club partenopeo.

Ma le trattative vanno avanti, anche perché i due giocatori nelle ultime quarantotto ore hanno ribadito le loro intenzioni. Beukema spinge per un accordo, è oggi un'alternativa più economica rispetto a Trevoh Chalobah del Chelsea (qui la valutazione si attesta sui 40 milioni), ma non così economica da permettere la chiusura dell'affare. Il Napoli oggi si spinge infatti fino a 25 milioni, 30 comprensivi di bonus. Una forbice ampia, che potrebbe essere colmata con l'inserimento del cartellino di Alessandro Zanoli, terzino classe 2000 di proprietà del Napoli reduce da una buona stagione in prestito al Genoa. Lo riporta Tmw.