Nuovo centro sportivo, ADL posa la prima pietra: "Firmata opzione per acquisto terreno"

>L'aveva detto e, come dice lui, l'ha fatto: Aurelio De Laurentiis disse che il primo settembre avrebbe posato la prima pietra per costruire il nuovo centro sportivo e oggi, primo settembre, sui social ha pubblicato l'immagine di una pietra e la seguente didascalia: "Ecco la prima pietra per il nuovo centro sportivo Oggi ho firmato l’opzione per l’acquisto del terreno".

