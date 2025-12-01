Conte: "Obiettivo è difendere lo Scudetto, ma ci sono squadre forti e attrezzate"

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il Gran Galà del Calcio 2025: "Lo Scudetto dell'anno scorso è stato veramente molto lottato, lo abbiamo voluto con tutte le nostre forze, sapendo che bisognava fare qualcosa di straordinario per superare una squadra molto molto forte e piena di campioni come l'Inter. Siamo stati bravi a rimanere in scia, anche grazie al loro impegno in Champions. Abbiamo iniziato a crederci strada facendo e i ragzzzi sono stati davvero straordinari nel fare qualcosa di speciale"

Il campionato attuale molto combattuto:

"Sarà un campionato molto combattuto, con tante squadre forti. Difficili dopo 13 giornate stilare una classifica, infatti siamo li tutti quanti. Il nostro obiettivo è difendere lo Scudetto, ma è molto difficile perché ci sono squadre belle, attrezzate e forti. Poi che vinca il migliore".

Settimana bianca?

"La possibilità di stare un po' con la famiglia è anche importante".