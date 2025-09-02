Nuovo centro sportivo, Cds: "ADL sceglie Succivo per un motivo. Tutti i dettagli"

"Opzione di acquisto dei terreni firmata, dunque, in attesa dei prossimi passi, dell’accordo da siglare, dell’inizio dei lavori, della prima vera pietra da poggiare sul futuro". Così il Corriere dello Sport oggi in edicola dopo il tweet di De Laurentiis. La nuova casa del Napoli - si legge - sorgerà a Succivo, in provincia di Caserta, dato che l’accordo con Castel Volturno scadrà a giugno del prossimo anno. Tante le ipotesi valutate, ampio era stato il dossier dei dirigenti con tutte le opzioni, le opportunità, le suggestioni che offriva il territorio.

"Tutte sono state valutate attentamente con l’aiuto dei tecnici che hanno valutato i siti proposti e le rispettive fattibilità urbanistiche e ambientali oltre che i costi di realizzazione. Adl alla fine ha optato per una località centrale e ben collegata, raggiungibile in meno di mezz’ora di auto da Napoli, distante una ventina di chilometri dal capoluogo campano e una trentina dall’attuale e ormai storico Training Center. Succivo è anche molto vicina alla stazione dell’alta velocità di Afragola. Il Napoli, dunque, si prepara ad avere una casa propria. Un centro sportivo moderno, multifunzionale, con tutti i dettagli ancora da definire ma che sicuramente risponderà a tutte le esigenze di crescita del club", si legge.