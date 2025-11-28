Occhio a Rrahmani, Cds: "Frenata sul rinnovo e ci provano due club turchi"

Besiktas-Fenerbahçe all'assalto di Amir Rrahmani, il centrale leader della difesa di Conte. Ne scrive il Corriere dello Sport parlando anche della trattativa per il rinnovo di contratto che a quanto pare si è arenata.

"Che anche altri club pensino a Rrahmani, comunque, non è una novità: è già successo perché è uno dei migliori centrali in circolazione. A destare sensazione, però, è che ora l’interesse dei turchi coincide con la frenata sul rinnovo con il Napoli: la trattativa per prolungare dal 2027 al 2028 s’è arenata. E così, beh, qualcuno sta pensando di approfittarne. Vibra un allarme, come nel caso di Anguissa: la conferma di giocatori di questo calibro è la risposta alle ambizioni di un club che in due anni solari ha conquistato due scudetti e che si avvicina a passo svelto al centenario di agosto".