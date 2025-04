Ora tocca al Napoli: l'inferno del Maradona per la gara più importante

vedi letture

L'Inter crolla, di nuovo, stavolta addirittura in casa dopo le sconfitte con Bologna ed in Coppa Italia nel derby. Mai era successo sotto la gestione Inzaghi. La squadra nerazzurra non si risparmia, ma denota tutte le problematiche dell'ultimo periodo di stanchezza, gioco e ricambi non all'altezza. Era un turno attesissimo, contro la Roma imbattuta da 17 partite e di gran lunga per punti la migliore squadra dell'intero 2025, ma ora tocca al Napoli. Gli azzurri hanno un'occasione probabilmente irripetibile, allungare di +3 e far scorrere un turno di campionato.

Considerando che nell'anno dello Scudetto la truppa di Spalletti fece il vuoto, stracciando il campionato, la gara odierna col Torino può essere considerata una delle più importanti di tutta l'era De Laurentiis. 90 minuti che danno al Napoli la possibilità di allungare nel momento cruciale della stagione, dopo settimane di lotta serratissima punto a punto, e prima degli impegni Champions dell'Inter che prosciugheranno ulteriori energie. Per scappare via ci sarà bisogno di una prova totalmente diversa da quella di Monza. E la spinta di un Maradona che dovrà tornare a ruggire come nelle notti di Champions più indimenticabili.