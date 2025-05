Oriali a Dazn: "Conte via? I rumors li abbiamo sempre tenuti fuori dallo spogliatoio!"

Le parole di Gabriele Oriali, coordinatore dello staff tecnico del Napoli, ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Parma. "Diciamo che abbiamo fatto un'annata straordinaria fino ad oggi, ringrazio tutti quelli che hanno contribuito a raggiungere l'obiettivo prefissato ovvero l'Europa entrando dalla porta principale. Meglio di così non si poteva pensare".

E' cambiato Conte? "Qualche capello bianco in più, anche di esperienza che ha portato qui a Napoli con la mentalità vincente. In queste esperienze è il migliore quando vengono situazioni complicate come quella ereditata da noi".

Importante il suo ruolo per l'allenatore, cosa ha trasmesso ai ragazzi? "Non solo l'ultima settimana, da inizio stagione siamo entrati parlando in maniera chiara e decisa al gruppo che arrivava da una stagione negativa. Portando disciplina, cultura del lavoro e siamo riusciti a fare questa stagione straordinaria. Dal mio punto di vista ci sono squadre più competitive rispetto alla nostra ma sono dietro".

Si parla dell'addio di Conte, influisce nello spogliatoio? "I rumors li abbiamo sempre tenute fuori".