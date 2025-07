Foto Osimhen è atterrato a Istanbul! Ora la firma col Galatasaray

Victor Osimhen è atterrato a Istanbul ed è pronto a firmare il nuovo contratto che lo legherà al Galatasaray, dopo una stagione vissuta in prestito ed una lunga trattativa che l'ha visto protagonista. L'attaccante è stato accolto da tantissimi tifosi, che da settimane spingevano per un ritorno del centravanti in Turchia.

La cifra complessiva del trasferimento che verrà versata al Napoli è di 75 milioni di euro, versati in tranche: circa 40 M€ immediati, altri 35 M€ entro un anno, più bonus legati ai gol e una clausola del 10% sulla futura rivendita. Inoltre, è prevista una clausola che vieta la sua cessione a club italiani per almeno due anni.