Osimhen al lavoro con Conte? Cds: "Ipotesi lontanissima, ma non va scartata"

Victor Osimhen ha rifiutato l'Al-Hilal e ora la domanda ricorrente è la seguente: quale sarà il suo futuro? Se ne parla anche sulle pagine del Corriere dello Sport oggi in edicola. "Negli ultimi due giorni i contatti tra il club azzurro, l’Al-Hilal e l’avvocato Monteneri, l’uomo che cura gli interessi di Osimhen, sono stati estenuanti", si legge.

Spunta anche una soluzione inedita che avrebbe del clamoroso per il futuro: "Il Napoli è stato chiarissimo: i termini economici sono quelli e vanno rispettati, non ci saranno riduzioni sull’importo per liberare il calciatore. Al massimo, in ultima istanza, si metterebbe a disposizione di Conte fino a nuovo ordine. Un’ipotesi lontanissima, ma a questo punto è impossibile scartare anche la più estrema".