Ultim'ora Osimhen, Napoli-Galatasaray ora sono vicini! In arrivo garanzie bancarie: cosa manca per chiudere

vedi letture

Victor Osimhen è sempre più vicino al ritorno al Galatasaray. Come riportato dal giornalista Matteo Moretto su Youtube, oggi ci sono stati nuovi e proficui contatti tra il Napoli e il club turco. Per la prima volta, la società di De Laurentiis ha aperto concretamente all’ultima proposta formulata dal Galatasaray: 40 milioni di euro garantiti subito, più due rate da 17,5 milioni, con scadenze previste a maggio 2026 e maggio 2027.

Il Napoli ha dato il via libera di massima, ma ha chiesto due modifiche: la prima riguarda l’inserimento di garanzie bancarie sulle rate, richiesta già accolta dai turchi, che hanno promesso di fornire le lettere bancarie necessarie attraverso l’istituto indicato dal club partenopeo. La seconda modifica, ancora in discussione, riguarda le tempistiche: il Napoli vuole che entrambe le rate (per un totale di 35 milioni) vengano saldate entro maggio 2026, mentre il Galatasaray punta a dilazionare l’ultima fino al maggio 2027. Nel frattempo, il club turco ha anche chiesto al Napoli di esentare Osimhen dal raduno di inizio stagione, in attesa della chiusura dell’affare.