Live Osimhen-Galatasaray, giornata chiave: il Napoli attende le garanzie bancarie

Giornata caldissima, probabilmente decisiva, nelle trattative tra Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen. Le prossime ore di questo lunedì 14 luglio possono essere decisive per la tanto attesa fumata bianca. Segui anche oggi il nostro LIVE.

08.00 - Il Napoli non darà il suo placet fino a quando non sarà concluso il processo di verifica delle garanzie bancarie pretese a copertura delle tre rate in cui è articolata l’offerta. Per la precisione: 40 milioni di euro garantiti da versare entro fine luglio; 17,5 milioni garantiti entro maggio 2026; e 17,5 milioni garantiti entro maggio 2027. Totale 75 milioni di euro"

00:56 - Quella di oggi potrebbe essere una giornata cruciale per il futuro di Victor Osimhen. Il presidente De Laurentiis, l’amministratore delegato Andrea Chiavelli e l’avvocato Mattia Grassani attendono le garanzie bancarie da parte del Galatasaray, necessarie per sbloccare l'affare. Resta però da risolvere la questione delle tempistiche: il Napoli pretende che le due rate vengano saldate entro maggio 2026, mentre il Galatasaray punta a dilazionare dilazionare l’ultima fino al maggio 2027. Se oggi non dovessero arrivare le garanzie richieste, il club azzurro riaprirà ufficialmente il mercato per Osimhen e chiederà al giocatore di prendere in considerazione la proposta dell’Al-Hilal.

21:14 - Osimhen è sempre più vicino al ritorno al Galatasaray. Oggi ci sono stati nuovi e proficui contatti tra il Napoli e il club turco. Per la prima volta, la società di De Laurentiis ha aperto concretamente all’ultima proposta formulata dal Galatasaray: 40 milioni di euro garantiti subito, più due rate da 17,5 milioni, con scadenze previste a maggio 2026 e maggio 2027. Il Napoli ha dato il via libera di massima, ma ha chiesto due modifiche: la prima riguarda l’inserimento di garanzie bancarie sulle rate, richiesta già accolta dai turchi, che hanno promesso di fornire le lettere bancarie necessarie attraverso l’istituto indicato dal club partenopeo. La seconda modifica riguarda le tempistiche: il Napoli vuole che entrambe le rate entro maggio 2026.

18:00 - Fabrizio Romano ha smentito rumors su un possibile interessamento del Manchester United per Victor Osimhen: “Si è parlato da qualche fonte anche di Manchester United nelle ultime 24-48 ore. Lo United non ha mai chiamato nelle ultime settimane per Osimhen per una ragione: Osimhen guadagna 12 milioni di euro al Napoli, ne guadagnerebbe 16 al Galatasaray. Il Manchester United quegli stipendi non li può pagare, specialmente quest'anno senza Europa e con il Financial Flay. Quindi il Manchester United non è parte di questa vicenda.

17.07 - Continuano i contatti tra il Galatasaray e il Napoli e nei turchi aumenta la fiducia. Il Galatasaray conta di chiudere questa lunga vicenda di mercato la settimana prossima. Osimhen sta continuando a dare priorità totale al club turco. Si sta lavorando sulle modalità e sui termini di pagamento, da domani di ripartirà. Oggi il Galatasaray ha confermato un nuovo appuntamento, saranno nuovamente in Italia i dirigenti turchi per provare a definire questa operazione. A riferirlo su Yuoutube è l'esperto di mercato Fabrizio Romano.

15.35 - Il Galatasaray mantiene la proposta da 40 milioni di euro con pagamento immediato e due rate successive da 17.5 milioni. Adesso il Napoli apre ad una possibile intesa, ma insiste sui termini di pagamento e garanzie bancarie differenti. Il club di De Laurentiis, però, chiede garanzie sulla doppia rata da 35mln complessivi e vuole modalità di pagamento differenti sulla seconda rata da 17,5mln. Osimhen preme per tornare al Galatasaray. A riferirlo su X è l'esperto di mercato Fabrizio Romano.

8.15 - La nuova offerta è arrivata venerdì sera via PEC: 40 milioni di euro da versare entro fine luglio, più altri 35 milioni suddivisi in due rate da 17,5 milioni ciascuna, pagabili rispettivamente a maggio 2026 e maggio 2027. De Laurentiis pretendeva un pagamento in due tranche da 37,5 milioni: una subito e l’altra a maggio 2026, entrambe garantite da una lettera di credito. Inoltre, come da sua richiesta, a quanto pare, lo stesso Osimhen sarebbe intervenuto nel corso di una delle numerose videocall andate in scena negli ultimi giorni tra Napoli e Galatasaray, ribadendo chiaramente la sua volontà di giocare con il Gala.

21:45 - Nelle ultime ore, il club turco ha rilanciato con una nuova proposta indirizzata ad Aurelio De Laurentiis: 75 milioni di euro con 40 milioni di pagamento immediato e 35 milioni a rate. Il Napoli ora è in attesa dell’invio delle due lettere bancarie necessarie a garantire la solidità dell’operazione e sbloccare la fase conclusiva dell’accordo. Altre formule o altre cifre non sono mai state prese in considerazione. Non sono attese novità sostanziali prima di lunedì, dal momento che le banche resteranno chiuse nel fine settimana.

20:15 - L’Al-Hilal ha tentato un nuovo approccio per arrivare a Victor Osimhen, chiedendo un incontro diretto con il giocatore dopo aver presentato una nuova offerta ufficiale al Napoli da 75 milioni di euro garantiti e pagamento in 2 rate da 37.5 milioni. Nonostante il forte interesse e la disponibilità economica del club saudita, l’attaccante ha declinato l’invito, riferisce su X il giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu. Osimhen ha ribadito il suo rifiuto nei confronti della proposta proveniente dall’Arabia Saudita. Il nigeriano ha scelto di tornare al Galatasaray e attende novità sull’esito della trattativa con il Napoli.

18.45 - Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano parla di Victor Osimhen e svela come stanno le cose, aggiorna una trattativa che in realtà è in stallo e ferma da un po' di tempo, troppo tempo. "Osimhen sta spingendo per andare al Galatasaray. L'offerta è di 40 milioni subito più due rate da 17,5 pagabili a maggio 2026 e maggio 2027. Dall'altra parte c'è l'Al-Hilal che ha presentato stanotte 75 milioni di euro garantiti con due rate da 37,5. Ovvero le condizioni che vuole il Napoli per Osimhen. Ma ad oggi non c'è ancora l'apertura del giocatore per l'Arabia Saudita".

15.00 - Victor Osimhen al Galatasaray: la trattativa va avanti, e il weekend si preannuncia decisivo. Dopo il rischio rottura tra le parti, a causa della scadenza della clausola da 75 milioni di euro, i discorsi sono proseguiti anche se il traguardo non sembra ancora vicinissimo. I turchi insistono per versare subito 40 milioni di euro, e la restante parte, 35 milioni, a rate. Formula che il Napoli è pronto ad accettare ma con qualche modifica relativa al numero delle rate: due, non di più. Lo riporta la redazione di Sportmediaset.

13.00 - Si attendevamo novità in mattinata, ma al momento tutto tace, tra i due club non c'è ancora accordo.

10.00 - Il Galatasaray ad oggi ha soddisfatto le richieste del Napoli ed è ad un passo, come si legge dal post del giornalista turco Haluk Yurekli sul suo profilo X che aggiorna anche sul ritorno in patria dei dirigenti turchi: "Ecco l'offerta finale del Galatasaray al Napoli! (40 dollari in anticipo, 35 in 2 rate garantite) Abdullah Kavukçu torna a Istanbul. Si attende la decisione del Napoli".

9.00 - A sorpresa, l’Al-Hilal non ha perso le speranze di arrivare a Victor Osimhen. E ci ha riprovato. Secondo quanto riferisce l'esperto di mercato Matteo Moretto, il club arabo ha presentato un’offerta ufficiale al Napoli per Victor Osimhen: 75mln di euro garantiti e pagamento in 2 rate da 37.5mln di euro. Manca il via libera dell’attaccante all’Arabia, ovviamente, considerando che Osimhen ha scelto la Turchia. Qui i dettagli

8.47 - Ieri sera il club turco ha formulato un’offerta ritenuta più convincente. Si tratta di 75 milioni di euro pagabili in due tranche, 40 immediatamente e 35 garantiti in un’unica soluzione successiva nel 2026 (al massimo in due rate da 17,5 milioni, entrambe garantite singolarmente, così come proposto inizialmente). Il Gala in serata ha fatto partire l'ennesima Pec: il vicepresidente responsabile dei trasferimenti Abdullah Kavukçu è rimasto a Milano con il direttore finanziario del club e l’intermediario della trattativa, George Gardi, ed ora si legge sul Corriere dello Sport: se Adl riterrà soddisfacenti le garanzie e le modalità di pagamento, l’operazione potrebbe concludersi già oggi. Altre formule o altre cifre non sono mai state prese in considerazione.

01.30 - Il Galatasaray rilancia, arriva a 75mln, pagandone 40 subito e 35 in pagamenti pluriennali.Il Napoli insiste sulle garanzie bancarie, come punto assolutamente fondamentale, anche per quella porzione da 35mln. Anche se è cambiata la terminologia di pagamento di questa operazione, il Napoli insiste dal punto di vista delle garanzie bancarie. Quindi si continua a trattare a oltranza, ma al momento ancora non c'è il via libera definitivo del presidente De Laurentiis. A riferirlo sul proprio canale Youtube, è l'esperto di mercato Fabrizio Romano.

23.10 - Braccio di ferro tra Napoli e Galatasaray. Il club turco sta facendo tante offerte al Napoli, ma senza avere ancora il via libera del presidente De Laurentiis. Il patron del Napoli vuole 75 milioni di euro in due rate e le fideiussioni bancarie, invece i turchi sono arrivati ad offrire sempre qualcosa in meno e con garanzie che evidentemente ancora non accontentano il Napoli, che aspetta anche un rilancio dell’Al-Hilal. A riferirlo ai microfoni di 'Calciomercato l'Orignale è Gianluca Di Marzio, gionalista ed esperto di mercato Sky.

22.35 - Il Galatasaray ha presentato una nuova offerta ufficiale di 75 milioni di euro per Victor Osimhen. Secondo l'offerta, il pagamento avverrà in due rate! Si attende la risposta del Napoli. A riferirlo su X, è l'esperto di mercato turco Yağız Sabuncuoğlu.

22.25 - Il Galatasaray ha deciso di rilanciare mettendo sul tavolo 75 milioni di euro, cifra richiesta dal presidente De Laurentiis. La nuova offerta è suddivisa in 40 milioni di pagamento immediato e 35 milioni da versare in forma rateizzata. A riferirlo su X, è l'esperto di mercato Fabrizio Romano.

21.20 - Il Napoli ha respinto l’ultima proposta del Galatasaray per Victor Osimhen, ritenendola insufficiente. Il club turco ha messo sul tavolo 70 milioni di euro, da pagare in cinque rate, con due lettere di credito a supporto parziale della somma. Tuttavia, il presidente De Laurentiis ha ribadito la sua posizione: il prezzo per lasciar partire l’attaccante nigeriano è fissato a 75 milioni di euro, da versare in due rate, ma soprattutto con garanzie bancarie che coprano l’intera cifra. A riferirlo è Sky Sport.

21.15 - Il Napoli ha respinto l’ultima offerta ufficiale da parte del club turco per l'attaccante nigeriano. Il Galatasaray, determinato a chiudere il colpo, aveva presentato una proposta da 70 milioni di euro, accompagnata da garanzie bancarie richieste dal club azzurro a tutela del pagamento. Il presidente Aurelio De Laurentiis è rimasto fermo sulla sua posizione: vuole l’intera clausola rescissoria da 75 milioni, senza sconti né pagamenti dilazionati non garantiti. A riferirlo su X, è l'esperto di mercato Fabrizio Romano.

20.57 - Il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna è tornato a Napoli, non è più a Milano insieme ai dirigenti del Galatasaray che sono rimasti in Italia. Il dirigente turco e l’intermediario della trattativa resteranno in città fino a quando ci sarà modo di procedere. A riferirlo è Sky Sport.

19.40 - Nella giornata di oggi c’è stato un susseguirsi di raccomandazioni e promesse che ancora non si sono tramutate in fatti. Il Galatasaray ha promesso al Napoli che avrebbe generato dalla sua banca una lettera che garantiva la fattibilità dell’operazione. Da questo passaggio, che non è formale, il Napoli non raccoglierebbe le garanzie che chiede. Quindi per il momento dopo una trattativa ad oltranza questo problema permane. Però la novità rispetto a 24 ore fa è che il Galatasaray si sta impegnando con tutto sé stesso per cercare di risolvere la situazione. A riferirlo a Sky Sport 24 è l'esperto di mercato Luca Marchetti.

15.30 - Il Galatasaray prova a cambiare le carte in tavola nella trattativa con il Napoli per Victor Osimhen. Dopo aver trovato un accordo a 75 milioni di euro, per il quale però non sono arrivate le garanzie bancarie necessarie, il club turco ci prova con un'offerta al ribasso ma per la quale riuscirà a ottenere queste garanzie. Lo fa sapere Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, tramite il proprio account X: "Il Galatasaray continua ad avanzare nei colloqui per ingaggiare Victor Osimhen, con una nuova struttura di proposta inviata al Napoli. Sul tavolo un corrispettivo di 70 milioni di euro con garanzie bancarie per le rate, la decisione spetta ancora una volta al Napoli. Le trattative continuano".

15.00 - Victor Osimhen andrà o no al Galatasaray? Il Napoli attende ancora le garanzie bancarie circa l'offerta di 75 milioni di euro del club turco. Le ultime raccontano di una trattativa bloccata a causa delle mancate garanzie bancarie arrivate da parte del club giallorosso, ma di certo l'operazione non è da considerarsi saltata. Anzi, l'ultimo rumor proveniente dalla Turchia fa ben sperare in vista di una possibile definizione della trattativa. Burhan Can Terzi, giornalista turco di Gazeteci, si è espresso così sulla vicenda: "Possiamo dire che l'acconto iniziale per il trasferimento di Osimhen sarà di 40 milioni di euro. Il resto verrà pagato a rate."

12.10 - Retroscena sull'affare Victor Osimhen sul canale Youtube del giornalista Nicolò Schira. "L'affare Osimhen era quasi saltato, il Napoli si era innervosito per le non garanzie di pagamento, per la non lettera di credito e la fideiussione che era stata garantita per la famsa operazione da 75 milioni. A ora di cena Osimhen ha fatto sapere al Napoli che all'Al-Hilal non sarebbe andato - ha già rifiutato diverse offerte - e non avrebbe preso altre offerte se non quella del Galatasaray. Ha minacciato di stare fermo un anno pur essendo pagato".

11.40 - "Il giocatore, fuori dal progetto tecnico di Conte dovrebbe restare a Castel Volturno ad allenarsi senza unirsi ai compagni in ritiro dal 17 luglio a Dimaro. Ad ogni modo la delegazione turca è rimasta a Milano". Così parla il Corriere della Sera di Victor Osimhen e del suo destino in caso di mancato accordo tra Napoli e Galatasaray per il trasferimento in Turchia a titolo definitivo.

10.00 - Per l’affare del secolo, come lo hanno definito in Turchia, serve pazienza. La partita è apertissima. Abdullah Kavukcu, il vicepresidente del Galatasaray arrivato in Italia nella giornata di martedì, doveva rientrare ma è rimasto a Milano. Non vuole partire senza la punta. Con lui, negli incontri e i confronti con il ds Manna, c’è anche George Gardi, l’intermediario dell’operazione già attivo a settembre per il prestito dell’attaccante in Turchia. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

08.30 - Per Osimhen, senza cessione, il rischio è quello, come un anno fa, di fare i ritiri da separato in casa.

08.00 - La clausola è scaduta a mezzanotte e ora De Laurentiis può fissare il prezzo che vorrà per l'addio di Osimhen.

00:00 - E' scaduta, alla mezzanotte di giovedì 10 luglio, la clausola di risoluzione di Victor Osimhen inserita nel suo contratto con il Napoli: da 75 milioni e valevole solo per l'estero.

22:25 - La trattativa tra Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen è ancora viva: l’affare non è mai definitivamente sfumato. I contatti tra le due società proseguono, ma il Napoli continua a richiedere garanzie bancarie come condizione imprescindibile per accettare il pagamento dilazionato dei 75 milioni di euro in cinque anni. Nel frattempo, la delegazione del Galatasaray è rimasta a Milano con l’obiettivo di proseguire le trattative e cercare un’intesa definitiva che possa sbloccare l’operazione.

22:16 - Dopo lo stallo delle ultime ore dovuto alla mancanza di garanzie bancarie sui pagamenti, i contatti si sono riaccesi in serata. Stando a quanto riportato da Sky Sport, è in corso un incontro a oltranza tra il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna e il vicepresidente operativo del club turco, Abdullah Kavukçu. Il Galatasaray sta lavorando a una nuova proposta per rassicurare il Napoli sulla copertura economica dell'operazione e superare l'impasse legata alla clausola rescissoria da 75 milioni di euro. L’intenzione dei turchi è chiara: trovare una soluzione e portare a termine l’affare.

22:10 - Perché il Napoli chiede garanzie bancarie al Galatasaray? La risposta sta nei precedenti non troppo rassicuranti. Nel febbraio 2024, infatti, il club turco aveva acquistato Derrick Köhn dall’Hannover 96. Dopo aver pagato la prima rata da 1,5 milioni, il Galatasaray ha ritardato per mesi il saldo del restante importo, costringendo il club tedesco a rivolgersi alla FIFA. Solo dopo pressioni e con diversi mesi di ritardo, il club turco ha provveduto al pagamento della somma rimanente, risolvendo così la controversia.

22:00 - Secondo quanto riportato su X dal giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu di YS TV, Abdullah Kavukçu, vicepresidente operativo del Galatasaray, ha deciso di restare in Italia, annullando il previsto rientro a Istanbul. L’obiettivo è chiaro: incontrare nuovamente i dirigenti del Napoli per discutere faccia a faccia della lettera di garanzia e cercare un compromesso che permetta di risolvere gli intoppi e chiudere definitivamente la trattativa.

21:20 - Secondo quanto riportato dal giornalista turco Nevzat Dindar, il Galatasaray avrebbe proposto al Napoli una clausola che preveda il pagamento di interessi in caso di ritardo nei versamenti, al posto della tradizionale lettera di garanzia.

20.00 - Netto il commento del giornalista Carlo Alvino sulla trattativa bloccata tra Napoli e Galatasaray per la cessione di Victor Osimhen a causa delle mancate garanzie bancarie presentate dal club giallorosso: "Presentarsi in Italia per acquistare Osimhen senza le dovute garanzie bancarie è un’operazione da dilettanti allo sbaraglio, oppure un maldestro tentativo di raggirare il Napoli. Tentativo miseramente naufragato! Appuntamento, per questa telenovela, alla prossima puntata!".

19.25 - Si è momentaneamente bloccata la trattativa con il Galatasaray per il trasferimento di Victor Osimhen. Gli azzurri aspettavano le garanzie bancarie richieste, che non sono però state fornite dal club turco. Questo ha bloccato dunque l’operazione. Seppur non obbligatorie a livello UEFA, il Napoli ha comunque richiesto queste garanzie che il Gala non ha al momento concesso.

18.15 - Victor Osimhen dal Napoli al Galatasaray, un affare che si farà o no? Le ultime raccontano di una trattativa bloccata a causa delle mancate garanzie bancarie arrivate da parte del club giallorosso, ma di certo l'operazione non è da considerarsi saltata. Yağız Sabuncuoğlu, giornalista turco di YS Tv, si è espresso così sull'argomento: "Victor Osimhen sta facendo pressione sul Napoli affinché accetti l'offerta di pagamento rateale del Galatasaray. Ha reso la vita difficile al club. Non vuole partecipare al ritiro! Abdullah Kavukçu, che doveva tornare a Istanbul da Milano oggi, ha cancellato il suo volo di ritorno! Kavukçu non vuole tornare senza aver completato il suo trasferimento al Napoli!"

18.00 - Clamorosa ultim'ora direttamente da Sky Sport: la trattativa tra il Napoli e il Galatasaray per Victor Osimhen è da considerarsi bloccata a causa delle mancate garanzie bancarie arrivate circa il pagamento dei 75 milioni di euro pattuiti. Lo fa sapere l'esperto di mercato dell'emittente satellitare Gianluca Di Marzio: "L'accordo è sospeso poiché il Galatasaray non ha fornito le giuste garanzie al Napoli".

17.30 - Dopo aver rifiutato un'offerta monstre di 160 milioni di euro (in quattro anni) dall'Al Hilal, Victor Osimhen avrebbe inviato un sms ai dirigenti del Galatasaray, stando a quanto riportato da Sporx: "Voglio continuare la mia carriera al Galatasaray. Prendete il mio compenso per il trasferimento dal Napoli. Il Napoli vuole vendermi all'Al Hilal, ma ho preso la mia decisione".

17.00 - Secondo quanto riportato da Radyospor, il presidente del Galatasaray, Dursun Ozbek, ha commentato le voci relative a un possibile trasferimento dell'attaccante nigeriano, mettendo in chiaro la linea del club. Ozbek ha parla della politica di prudenza finanziaria del Galatasaray: "Tutto al Galatasaray sta procedendo nei limiti del possibile. Non abbiamo mai fatto, e non faremo mai, alcuna mossa che possa mettere il Galatasaray in difficoltà finanziarie. Questo vale anche per il potenziale trasferimento di Osimhen", le parole riportate dal sito turco.

14.30 - Victor Osimhen al Galatasaray, sono ore caldissime. Il club turco da diverse ore ha fatto sapere al Napoli di essere disposto a spendere i 75 milioni di euro della clausola rescissoria, ma con un pagamento dilazionato in più rate. La società di Aurelio De Laurentiis starebbe chiedendo garanzie finanziarie prima di dare l'ok. Una notizia, quest'ultima, smentita da Buchi Laba, giornalista e amico di Osimhen. Il collega nigeriano si è espresso così tramite i suoi account social: "Non si è mai parlato di una lettera di garanzia in queste trattative. Mai. Il 90% delle notizie su queste trattative, soprattutto sulla stampa turca, sono false".

12.00 - Anche oggi nuovi contatti per Osimhen. Fabrizio Romano sul suo canale Youtube aggiorna la trattativa Napoli-Galatasaray per Victor Osimhen: "Il Napoli insiste, vuole provare a cambiare i termini di pagamento e avere maggiori garanzie sul tipo di pagamento dei 75 milioni di euro. Ad oggi il nodo è questo. I due club continueranno a parlarne. Capiremo se la volontà del giocatore sarà o meno determinante. Il Napoli lo avrebbe convocato per il ritiro, ma Osimhen non si sarebbe presentato. Ormai ha puntato i piedi: vuole andare al Galatasaray. Vedremo se i due club riusciranno a risolvere il problema".

10.40 - Ricostruzione di Tuttosport che spiega come la Juve a un certo punto abbia deciso di mollare Victor Osimhen. Di non puntarci più e di cambiare obiettivi per l'attacco. "Il dg Comolli ha cercato di sondare il terreno, specialmente con l’entourage dell’attaccante e poi, a un certo punto, ha deciso di togliere il piede dal pedale dell’acceleratore. Ci sono diverse spiegazioni, di varia natura.

10.00 - "Victor Osimhen e il Galatasaray, questo matrimonio s’ha da fare. E stavolta a titolo definitivo". Lo scrive Repubblica oggi in edicola con tutti i dettagli di un affare vicino alla conclusione ma non ancora definito. "Martedì sera il Gala ha sbloccato l’empasse con una mail ufficiale in cui ha rivelato la sua intenzione di pagare i 75 milioni della clausola. Con una sola differenza: pagamento in 5 rate e non in 2 come previsto dal contratto di Osimhen. Il Napoli ha aperto alla possibilità, previa presentazione di un piano dettagliato di garanzie bancarie in modo da blindare l’operazione. Le parti ne hanno discusso ieri a Milano".

09.45 - Si rincorrono le voci sul futuro di Osimhen ma soprattutto sulle modalità di pagamento dei famosi 75 milioni che il Galatasaray dovrebbe versare nelle casse del Napoli. Dovrebbe, perché non c'è ancora intesa tra le parti. Intanto dalla Turchia, il giornalista Nevzat Dindar ha rivelato su X: "Piano di pagamento per Osimhen: 15 milioni di euro anticipati. I restanti 60 milioni di euro saranno versati in rate da 15 milioni di euro in quattro anni. Non saranno previste lettere di garanzia", si legge. Invece in Italia si continua a ricordare come per De Laurentiis sia condizione necessaria la fideiussione e le garanzie bancarie prima dell'ok definitivo.

08.30 - Sono ore decisive e determinanti per il trasferimento a suon di milioni di Victor Osimhen al Galatasaray. In Turchia, dove la trattativa è stata spettacolarizzata a dovere considerando l’enorme importanza che Osi riveste per il club e il popolo di Galata, di cui è l’idolo assoluto, continuano ad assicurare che il direttivo fornirà tutti i documenti necessari, aggiungendo anche che alla mini delegazione atterrata martedì a Milano s’è aggiunto il direttore finanziario della società. Ma il Napoli, come scrive il Corriere dello Sport, non ha avuto riscontri di questo tipo.

08.00 - Mentre Napoli e Galatasaray continuano a trattare, tra difficoltà e ostacoli, Victor Osimhen la sua scelta l'ha fatta: vuole continuare a giocare nel Galatasaray? La conferma indiretta arriva dall'ultimo video postato sui social. Un video relativo ai mesi scorsi nello spogliatoio del club turco. Osi con la maglia del Galatasaray in piena estate, lui che è virtualmente tornato al Napoli, come da contratto. Conferma ulteriore della sua volontà di continuare a giocare in Super Lig dopo la stagione in prestito conclusa con 37 gol e la vittoria di campionato e coppa.

06.00 - "Il Napoli rifiuta ufficialmente la terza offerta del Galatasaray, quella da 75 milioni, la clausola rescissoria". A scriverlo a sorpresa su X è Buchi Laba, amico di Osi e giornalista, che da giorni tiene informati i tifosi turchi e non solo sulla trattativa con il Napoli. A quanto pare, da quello che si legge, il Napoli "starebbe intenzionalmente ostacolando l'accordo perché vogliono spingere il giocatore in Arabia Saudita (Al Hilal). Victor Osimhen, però, ha chiarito che andare all'Al Hilal non è possibile. Lui vuole solo il Galatasaray. Ha anche detto molto chiaramente al Napoli che non si presenterà per il raduno del 15 e che non vuole più giocare per la squadra".

Continua il tormentone Victor Osimhen, in questo caldo mercoledì 9 luglio. Ore serrate di trattative tra Napoli e Galatasaray, col il club turco pronto al blitz in Italia per chiudere l'affare. Come ieri, vi racconteremo tutto nel nostro LIVE.

23.44 - Per i 75 milioni della clausola sarebbero stabiliti tre pagamenti, invece il club turco vuole fare questa operazione in cinque rate. A prescindere servono le fideiussioni bancarie che il Napoli sta aspettando, senza quelle l’operazione non si concluderà. C’è stato oggi un pranzo tra il vice-presidente del Galatasaray e il direttore sportivo del Napoli, Manna ha riconfermato che verranno incontro al club turco sui termini di pagamento, ma vogliono le garanzie. A riferirlo ai microfoni di 'Calciomercato l'Originale, è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.

22.29 - Ore importanti per il Galatasaray, qualsiasi momento può essere cruciale in questa operazione che riguarda Victor Osimhen. Il passaggio fondamentale per chiudere l'operazione sono le garanzie bancarie chieste dal Napoli al Galatasaray. Queste garanzie bancarie hanno un costo, a riferirlo sul proprio canale Youtube è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale.

22.00 - "Osimhen al Galatasaray è un trasferimento importante e ci vorrà del tempo. Il primo ostacolo è stato superato". A riferirlo è il giornalista-amico del nigeriano Buchi Laba.

21.30 - Quando il Napoli ha invitato Osimhen al ritiro, il nigeriano ha annunciato che non si sarebbe presentato. Il vice-presidente del Galatasaray ha incontrato il Napoli la scorsa settimana dicendo che volevano pagare 75 milioni, ma era aperto al pagamento a rate. Quando Osimhen ha accettato, le trattative con il Napoli sono iniziate. Questo il retroscena sulla trattativa proveniente dalla dalla Turchia.

21.12 - Prima di procedere alla chiusura dell’operazione, il Napoli e l’entourage dell’attaccante nigeriano attendono ora garanzie finanziarie concrete. Si parla di fideiussioni e delle modalità con cui il Galatasaray intende onorare l’impegno economico preso. Senza questi elementi, la trattativa non potrà considerarsi conclusa, e il trasferimento rischierebbe di saltare definitivamente. La sensazione, al momento, è che il Napoli rimanga fermo sulla sua linea: nessuna deroga o rischio su un’operazione così importante. A riferirlo è Sky Sport.

20.30 - I dirigenti del Galatasaray invece di fornire immediatamente la lettera di garanzia, stanno lavorando a un piano di pagamento diverso. Se questo piano non dovesse funzionare, fornire la lettera di garanzia sarà l'ultima risorsa. A riferirlo su X è il giornalista turco Kaya Temel.

19.30 - Napoli e Galatasaray continuano le discussioni sui termini di pagamento. Viste le cifre molto importanti sia il Napoli che il giocatore vogliono avere la certezza che tutto sia a posto e che tutto possa andare nel verso giusto, ma strada sembra abbastanza indicata. A riferirlo ai microfoni di Sky Sport 24 è l'esperto di mercato Luca Marchetti.

18.00 - Yakup Çınar, giornalista turco, scrive di Osimhen su X e fa sapere che il Galatasaray, come era stato richiesto dal Napoli, ha preparato la lettera di garanzia bancaria per il pagamento dilazionato dei 75 milioni pari al valore della clausola. "Anche l'amministratore delegato Uğur Yıldız è in Italia per discutere i dettagli del contratto. Il Galatasaray finalizzerà il trasferimento nell'incontro finale con il Napoli. I dirigenti non torneranno a Istanbul senza Osimhen", si legge.

16.20 - "Il Galatasaray vuole chiudere quanto prima per avere Victor Osimhen in rosa". Lo dice Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano: "L'ultima offerta è di 75 milioni garantiti ma non è la clausola, che sarebbero 75 pagabili in due rate. In questo caso le modalità di pagamento sono differenti. Il Gala offre cinque rate fino al 2029. Previsti nuovi contatti tra le parti per arrivare all'accordo definitivo".

15.50 - “Vogliamo riportare Osimhen al Galatasaray. Ci stiamo lavorando. Vediamo più tardi. Vicino? Vediamo come vanno le cose”. Lo ha detto George Gardi, intermediario dell'affare Osimhen tra Napoli e Galatasaray. Ore decisive per l'accordo, per la fumata bianca. Nel pomeriggio incontro tra i due club a cui ha partecipato anche l'intermediario di mercato oltre al vicepresidente del club turco. "La volontà c'è, è evidente", le poche parole dette ai cronisti presenti. Lo riporta Sky Sport.

15.30 - Come riportato dalla redazione di Sky Sport, c'è stato un Incontro a pranzo fra il Napoli, Abdullah Kavukçu (vice presidente del Galatasaray) e gli intermediari che stanno trattando il passaggio definitivo di Osimhen al club turco. Si discutono i termini di pagamento della clausola da 75 milioni.

15.15 - Previste nelle prossime ore un nuovo contatto tra Napoli e Galatasaray per discutere dell'addio di Victor Osimhen. L'accordo è stato trovato: il club turco paga la clausola. Ma si discute ora sulle modalità di pagamento. Il Gala chiede dilazione, Adl risponde con garanzie bancarie dopo alcune difficoltà per precedenti affari. Dalla Turchia il giornalista Ali Naci Küçük fa sapere che il club turco spinge per pagare in cinque rate ma in quattro anni i 75 milioni. Sarà questa una delle richieste del Gala in vista dell'imminente nuovo confronto con i dirigenti del Napoli.

14.30 - "Siamo in chiusura per Osimhen al Galatasaray, al 99% l'affare si farà". Sul suo canale Youtube, il giornalista Nicolò Schira ha aggiornato la trattativa tra i due club per il trasferimento in Turchia del nigeriano: "Lunedì il Gala aveva offerto 58 milioni, martedì 64, il Napoli ha sempre detto no, ha sempre chiesto la clausola, i 75 milioni. Il Galatasaray ha scelto di pagarla ma vuole pagare in 4-5 rate".

13.30 - Il Galatasaray per avere Victor Osimhen pagherà i 75 milioni della clausola rescissoria inserita nel contratto del giocatore con il Napoli fino al 2026, in scadenza domani. Lo si legge sul Corriere dello Sport. La notizia dunque è la scadenza della clausola: domani. Il 10 luglio. Dopo, Osi costerà quanto chiederà il Napoli.

12.30 Il vicepresidente del club turco, Metin Öztürk, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla trattativa con il Napoli per Osimhen: "Victor Osimhen è molto vicino a diventare un nostro calciatore. Ogni calciatore vorrebbe venire al Galatasaray. Abbiamo presentato al Napoli l’offerta adeguata per Victor Osimhen. Questa operazione si concluderà entro 48 ore.

10.30 Il Napoli non ha intenzione di cambiare strategia, forte anche di una opzione per allungare di un ulteriore anno il contratto di Osimhen, portandolo a scadenza nel 2027. Un’estrema arma di difesa, che avrebbe però anche un costo: col nuovo accordo, Victor andrebbe a percepire 13 milioni dal Napoli. Qui i dettagli

9.30 - Dopo la cessione di Victor Osimhen, il Napoli è pronto a un nuovo round di trattative per Darwin Núñez, che resta l’obiettivo principale e il grande sogno per l’attacco. Lo ribadisce l'esperto di mercato Fabrizio Romano: "Come rivelato due settimane fa, Darwin vuole il Napoli ed è aperto al trasferimento. Si apprende che, in questa fase, sta dando massima priorità al club azzurro".

08.30 Il Gala è pronto ad alzare l’offerta, forse anche ad arrivare ai famosi 75 milioni. Però vorrebbe farlo dilazionando il pagamento in quattro o cinque anni. De Laurentiis e Manna sono stati chiari, ci sono delle linee guida da rispettare secondo clausola, che va pagata in un’unica soluzione. Al massimo, ci potrebbe essere un’apertura per un pagamento in due rate, secondo la Gazzetta dello Sport.

08.00 “Osimhen ha informato il Napoli che vuole andare al Galatasaray”. Questo la svolta sul futuro dell’attaccante del Napoli raccontata da Fabrizio Romano, esperto di mercato, che su YouTube ha fatto il punto sulla trattativa: "La clausola del Napoli prevede un pagamento in due anni, il Galatasaray chiede di pagarla in cinque anni. Le parti sono in contatto per trovare una soluzione, il Napoli chiede garanzie bancarie.

23:45 - La telenovela sembra ormai vicina alla sua conclusione. Il Galatasaray ha presentato un’offerta da 75mln, la cifra della clausola presente nel contratto dell’attaccante nigeriano. Parallelamente, al giocatore è stato proposto un contratto quadriennale da 16 milioni di euro netti a stagione. Tuttavia, nonostante l’intesa economica sia stata raggiunta, resta ancora da superare un ultimo ostacolo: le garanzie bancarie richieste da Aurelio De Laurentiis, memore dei problemi riscontrati in passato con i pagamenti relativi ai trasferimenti di Goran Pandev e Blerim Dzemaili al club di Istanbul.

22:32 - Il Galatasaray è pronto a chiudere il colpo Victor Osimhen: il club turco ha raggiunto la cifra richiesta dal Napoli, presentando un’offerta da 75 milioni di euro, pari all’importo della clausola rescissoria. Tuttavia, le due società sono ancora impegnate a discutere le modalità di pagamento. Parallelamente, è già stato trovato l’accordo con il giocatore: per Osimhen è pronto un contratto di quattro anni da 16 milioni di euro netti a stagione.

22:20 - Il Galatasaray continua a spingere forte per Victor Osimhen e, nelle ultime ore, ha alzato ulteriormente la propria proposta per cercare di convincere il Napoli a cedere il suo centravanti. L’ultima offerta ufficiale presentata dal club turco è pari a 75 milioni di euro complessivi della clausola rescissoria. Tuttavia, si tratta di un pagamento dilazionato: il Galatasaray garantirebbe l'intero importo, ma attraverso una formula rateale distribuita su cinque anni. La risposta del Napoli è attesa a breve.

21:40 - L'eventuale trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray aprirebbe un effetto domino importante: qualora il Napoli dovesse incassare l’intera clausola da 75 milioni di euro, il ds Giovanni Manna sarebbe pronto a reinvestire una parte significativa della somma su Darwin Núñez. Il club azzurro offrirebbe 50 milioni ai Reds e un ingaggio da circa 6 milioni netti a stagione al centravanti uruguaiano.

20:50 - Abdullah Kavukçu, vicepresidente operativo del Galatasaray, è sbarcato a Milano con un volo privato proveniente da Istanbul. Al centro del viaggio ci sono diverse trattative di mercato che coinvolgono club italiani. In primis, si attende la risoluzione del prestito di Álvaro Morata con il club turco, passaggio necessario per permettere all’attaccante spagnolo di trasferirsi ufficialmente al Como. Nei prossimi giorni Kavukçu potrebbe incontrare anche i rappresentanti di Napoli e Inter per discutere altre operazioni in corso, tra cui quelle relative a Victor Osimhen e Hakan Calhanoglu.

20:40 - Il Galatasaray ha puntato con decisione su Victor Osimhen come suo obiettivo principale per il mercato. Nel caso in cui la missione in Italia dovesse andare a buon fine, il club turco sarebbe pronto a lasciare da parte la pista che porta a Hakan Calhanoglu. L’attaccante del Napoli è la priorità assoluta del club di Istanbul, che proverà ad accelerare nelle prossime ore per arrivare alla fumata bianca definitiva.

20:10 - Victor Osimhen ha scelto il Galatasaray. Dopo l’ottima stagione in prestito (41 presenze e 37 gol), l’attaccante nigeriano è pronto a restare a Istanbul a titolo definitivo. L’intesa con il club turco è già stata trovata, ma il Napoli continua a chiedere i 75 milioni della clausola. Le prime due offerte (55 e 60 milioni) sono state rifiutate. De Laurentiis attende un rilancio, mentre Osimhen ha già detto no all’Al-Hilal, confermando la volontà di proseguire al Gala.

17.52 - Il vicepresidente del Galatasaray, Abdullah Kavukçu, in viaggio verso l’Italia per provare a chiudere l’affare Osimhen con il Napoli. Insieme a lui l’intermediario George Gardi. A riferirlo è l'esperto di mercato Mediaset Orazio Accomando.

14.30 - Osimhen ha chiamato i dirigenti del Galatasaray e ha detto: "Voglio continuare al Galatasaray. Vogliono ottenere il mio trasferimento dal Napoli. Vogliono vendermi all'Arabia Saudita. Hanno in programma di vendermi per 100 milioni di euro dopo il 15 luglio". Questo il retroscena di mercato proveniente dalla Turchia.

14.12 - Il Galatasaray si sente forte dell'accordo con Osimhen e vuole tornare a trattare col Napoli nelle prossime ore. Questa operazione può avere un'influenza anche su altri affari come quello di Darwin Nunez, obiettivo principale per l'attacco per il club di De Laurentiis. Lo riferisce sul proprio canale Youtube Fabrizio Romano.

13.45 - Il pagamento del Gala per Osimhen è stato proposto in tre rate. Sebbene il Napoli fosse favorevole al pagamento, ha chiesto un aumento. Secondo il giornalista turco Kaya Temel, sul tavolo c'è anche una quota per la prossima cessione.

13.00 - La Juve non ha mai smesso di pensare a Osi, ma secondo Sportmediaset il Napoli ai bianconeri ha chiesto 95 milioni.

12.45 - L'eventuale addio di Osimhen può sbloccare la seconda fase del mercato del Napoli.

12.30 - OSi sognava la Premier League ma in pochi hanno bussato alla sua porta: richieste economiche troppo elevate.

12.00 - Osimhen in Turchia si è trovato benissimo. 37 gol, 26 in campionato, vittoria della Super Lig e della Coppa di Turchia. Per i tifosi è un idolo.

11.30 - In arrivo il vicepresidente del Galatasaray in Italia. Trattativa che entra nel vivo.

11.10 - Secondo La Gazzetta dello Sport il Napoli sarebbe disposto ad accettare dilazione di pagamento.

10.50 - Il Galatasaray si starebbe convincendo a pagare la clausola o comunque si sta avvicinando ai 75 milioni richiesti dal Napoli.

10.00 - Osimhen ha un accordo totale con il Galatasaray ed è pronto a ricevere anche una maxi-cifra dalle sponsorizzazioni.

09.00 - Osimhen dunque sembra aver sciolto le riserve sul suo futuro. Ha rifiutato a giugno l'offerta monstre dell'Al-Hilal, 40 milioni all'anno per quattro stagioni, totale 160 netti. Il Galatasaray ci aveva già provato con un'offerta da 16 milioni a stagione ma Osi si era preso del tempo e se n'è andato in vacanza. Ha una clausola da 75 milioni ma valida solo per l'estero. Ora però il club turco è tornato alla carica sperando di poter chiuderlo e di convincerlo a suon di milioni ma anche e soprattutto restando in Europa e tornando a giocare in Champions League. Poi servirà l'accordo tra i club. Il Napoli non fa sconti e continua a volere il pagamento della clausola.

Ogni ora che passa può essere decisiva per l'accordo tra Napoli e Galatasaray. Victor Osimhen ha scelto di restare in Turchia, a Istanbul, e ora i club trattano. Il Napoli chiede i 75 milioni della clausola, il Gala uno sconto oppure pagamento dilazionato se dovrà coprire per intero la clausola. Seguiranno aggiornamenti. Ore calde.