Osimhen, pessimismo anche per la Samp: soffre per una manovra dello staff della Nigeria, le ultime

© foto di Insidefoto/Image Sport Emergono novità riguardanti Victor Osimhen. Secondo quanto riferisce Tuttosport, il problema non è alla spalla - ormai a posto - ma al braccio che ha una sensibilità ridotta e non riesce ad alzare. Nella manovra per ridurre la lussazione - si legge - lo staff della nazionale nigeriano gli ha provocato una infiammazione ad un tendine. Forse potrebbe farcela con la Sampdoria, ma c'è scarso ottimismo dal club.