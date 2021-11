Osimhen: “Sto bene. Rappresentare la Nigeria è una delle cose più importanti della mia carriera"

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen, direttamente dal ritiro della Nigeria, ha parlato ai media locali. In vista della gara di qualificazione ai Mondiali della Nigeria contro la Liberia di sabato, Osimhen si è detto pronto e carico. Il 22enne del Napoli ha detto di essere in buone condizioni e sempre pronto a rappresentare la Nigeria: "Mi sento bene. Era importante riposare qualche giorno prima di giocare la partita di sabato. Sono sempre pronto quando vengo chiamato e dare il massimo per il mio Paese è una delle cose più importanti della mia carriera".

Sul ritorno in Nazionale di Ighalo: “L’allenatore e la federazione sanno cosa è meglio quindi lo accogliamo a braccia aperte. E’ un bene per la squadra, per me è come un fratello maggiore. Abbiamo tutti un obiettivo comune: qualificare la Nigeria ai Mondiali e fare bene in Coppa d’Africa”.