Ufficiale Ostigard lascia Napoli e va al Rennes: l'annuncio dei due club

Leo Ostigard saluta Napoli e si trasferisce al Rennes. Ufficiale il suo trasferimento. "Dalla Norvegia a Napoli, per sempre campione d’Italia. In bocca al lupo Leo". Questo il post social del club di De Laurentiis.

Il Rennes lo ha presentato sul proprio sito ufficiale. Ostigard ha firmato un contratto fino al 2027. Le sue prime parole: "Ho scoperto uno stadio molto bello, sono un uomo felice, non vedo l'ora di iniziare la nuova stagione. Al Napoli ho trascorso due anni meravigliosi, ma sentivo che era arrivato il momento per cambiare per continuare a crescere. Ho avuto un ottimo feeling con la dirigenza del Rennes, voglio prenderemi le mie responsabilità per questo progetto. Sono qui per dimostrare le mie qualitàe aiutare il gruppo. Una nuova sfida in un nuovo paese, ma sono pronto".

Frederic Massara, ex Milan, oggi ds del Rennes, ha accolto così Ostigard: "La sua personalità, il suo carattere e le sue qualità tecniche fanno di lui un difensore prezioso. Ama andare in battaglia e dare il massimo per la sua squadra e noi siamo molto felici di poter accoglierlo nella nostra squadra".