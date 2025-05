Ufficiale Parma-Napoli, le formazioni: Conte conferma il 4-4-2, McTominay c’è!

Sono ufficiali le formazioni di Parma-Napoli, sfida valida per penultima giornata di Serie A. Antonio Conte, dopo i piccoli problemi avuti in settimana, recupera McTominay e lo schiera da esterno di centrocampo del 4-4-2. Confermata la linea a quattro davanti a Meret, con Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce e Rrahmani e Olivera centrali. A centrocampo Gilmour sostituisce l’infortunato Lobotka, al fianco dello scozzese Anguissa, completa il reparto dal lato opposto di McTominay, Politano a destra. In attacco spazio ancora alla coppia Raspadori-Lukaku, entrambi a segno nell’ultimo match pareggiato col Genoa.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Balogh, Leoni, Circati; Delprato, Sohm, Keita, Hernani, Valeri; Bonny, Pellegrino. All. Chivu.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Raspadori, Lukaku. All. Conte.