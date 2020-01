Per Lobotka non c'è posto in lista: chi uscirà? Tre indiziati

Stanislav Lobotka si appresta ad essere un nuovo giocatore del Napoli. Si attende solo l'annuncio ufficiale. Ma una domanda sorge spontanea: chi gli farà posto? In lista, infatti, tutte le caselle sono occupate. Ne era rimasta una libera dopo il mercato estivo ed è stata appena occupata da Diego Demme. Per inserire Lobotka, dandogli dunque la possibilità di esordire, dovrà uscire qualcuno, non per forza cedendolo subito. Diversi gli indiziati: Ghoulam, di cui si sono perse le tracce, Younes, che ha giocato pochissimo, oppure Llorente, che piace a diversi club. Fino al 31 gennaio tutto può accadere ma per inserire Lobotka subito in lista c'è bisogno di un'uscita (non sul mercato) immediata.

Di seguito la lista completa composta da 23 giocatori e non da 25 dato che due posti sono stati "persi" non essendoci altri calciatori nati nel vivaio oltre a Luperto e Insigne. C'è Gaetano ma, essendo nato nel 2000, è considerato Under e non occupa posto in lista. L'elenco:

Ospina

Karnezis

Malcuit

Mario Rui

Maksimovic

Koulibaly

Ghoulam

Manolas

Demme

Allan

Fabian Ruiz

Younes

Callejon

Llorente

Lozano

Mertens

Milik

Lista Over 22 Formati in Italia

Di Lorenzo

Hysaj

Tonelli

Zielinski

Lista Over 22 Formati nel Club

Luperto

Insigne

-

-