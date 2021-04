Perché Barella non sarà mai un rimpianto

Nicolò Barella non è un rimpianto di mercato. Non ha mai sfiorato l'azzurro: il Napoli lo aveva bloccato, vero, c'era l'accordo economico col Cagliari, ma lui, Barella, ha sempre avuto in mente l'Inter e sapeva che la stima era ricambiata.

La società azzurra fece sul serio, per lui, quando stava cedendo Allan al Psg. Ma Barella, che già valeva una cinquantina di milioni, avrebbe detto no, voleva aspettare giugno per i nerazzurri.

Il Napoli ci provò davvero, ma invano. Senza la corte silenziosa dell'Inter, forse, oggi, il centrocampista sardo, tra i più forti italiani della sua generazione, vestirebbe l'azzurro. Sarebbe stato un gran colpo, uno dei tanti di De Laurentiis. Ma il Napoli non aveva fatto i conti col fascino, la storia e la tradizione del club di Milano. Domani Barella affronterà il Napoli solamente da avversario nello stadio che sarebbe potuto essere anche il suo.