Perché da giorni si parla del possibile arrivo di un attaccante a gennaio

vedi letture

Da mesi si parla del centrocampista che obiettivo principale a gennaio. Ruolo che stava per essere rinforzato a fine estate, come l'esterno a destra in difesa, salvo poi cambiare obiettivo e andare dritti su Hojlund. Ora che gennaio è alle porte, con Mainoo primo nome ma affare complesso per tanti motivi, ecco spuntare un'altra idea: l'attaccante esterno. Perché ora si parla anche di un'ala per gennaio e non più o non solo di un centrocampista? Perché la svolta c'è stata col cambio modulo.

Col 3-4-2-1, infatti, Conte prevede due centrocampisti e a gennaio torneranno sia Anguissa che Gilmour (verso fine mese, però). In attacco invece ci sono tre giocatori per due posti, Lang e Neres, con Elmas utile jolly. Nel gioco delle coppie dunque potrebbe servire un altro esterno offensivo. Magari a destra. E Politano? Ormai fa l'esterno di centrocampo, anche se all'occorrenza può tornare in avanti nel tridente. Però adesso questo nuovo modulo può anche cambiare le strategie del mercato. Si vedrà.