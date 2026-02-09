Manfredi annuncia: "Progetto Maradona prende forma, Napoli merita stadio moderno"
Il progetto di riqualificazione dello Stadio Diego Armando Maradona prende forma. Lo scrive Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, sui propri profili social:
"Le immagini mostrano alcune delle soluzioni allo stadio: un impianto più moderno, con tribune più vicine al campo, il recupero degli spazi oggi inutilizzati, il miglioramento delle coperture e dei servizi per il pubblico.
L’obiettivo è rendere lo stadio più funzionale, più accogliente e all’altezza dei grandi eventi internazionali, valorizzando allo stesso tempo un luogo che rappresenta una parte importante della storia e dell’identità della nostra città. E durante i lavori non si perderebbero posti per i tifosi. Napoli merita uno stadio moderno, resta la disponibilità al dialogo con la Società Calcio Napoli che sta dimostrando di essere vincente mantenendo i conti in ordine".
