Repubblica: "ADL e Conte verso il terzo sì, ma la società deve essere ripensata"

vedi letture

De Laurentiis e Conte verso il terzo sì ma la società deve essere ripensata. Così scrive l'edizione odierna di Repubblica sul futuro del tecnico del Napoli: "l Napoli potrà mai fare a meno di Antonio Conte? Non lo sa lui, non lo sa il presidente. Dopo 21 mesi di contratto, a 16 dalla scadenza, a 4 dalla fine di questa tormentata stagione nessuno può dire fino a che punto l’uno sopporti l’altro. Si può solo immaginare. Sono forse insoddisfatti e stanchi, magari si sentono compressi: è l’ora di dirlo.

Come in tutte le coppie decide l’interesse, Conte non aveva di meglio e De Laurentiis ha ritrovato la pace oltre al tempo per centro sportivo o stadio. Il rapporto appare quindi solido e felice...Tocca a De Laurentiis e Conte. Il punto di incontro è fermare un motore sovralimentato. Quindi: squadra più giovane, acquisti scelti da una mente tecnica che indovini i ruoli da colmare e con chi, ingaggi più bassi, giocatori di futuro e mercato."