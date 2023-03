Politano a KK: "Vogliamo riscattare la Lazio! Sarri è venuto a fare un 'non gioco'. Su Scudetto e Champions..."

L'attaccante del Napoli Matteo Politano è intervenuto a Kiss Kiss Napoli

Mi aspettavo una stagione così bella? Non me l'aspettavo, ma sin dal primo giorno nonostante avessimo perso giocatori importanti c'è stato subito un bel gruppo. I nuovi si vedeva fossero brave persone e giocatori importanti. Si sono messi subito a disposizione del mister. A Dimaro si vedeva un grande entusiasmo. Non era facile ma si vedeva che la squadra voleva fare un ottimo campionato. Siamo sorpresi anche noi da quello che abbiamo fatto, ma il campionato è lungo e non si molla un centimetro. Durante gli allenamenti riesci a capire quello che ti puoi aspettare durante la stagione. C'era entusiasmo, ripeto. Abbiamo lavorato bene. Quasi tutti conoscevamo già Spalletti e i meccanismi venivano anche più semplici.

Champions? Per tutti i quarti sarebbe un altro risultato storico, ma abbiamo prima la partita di sabato e poi ci concentreremo sulla Champions. E' vero, abbiamo vinto 2-0 all'andata, ma ci sono ancora 90 minuti da affrontare. Inno Champions? E' una emozione da brividi, un mix importante per noi, ci dà carica. Una volta finito quell'inno vogliamo subito iniziare la partita per far esplodere di gioia i nostri tifosi.

Italia? Spero nella convocazione. Lavori duramente col club per coronare il sogno della Nazionale. Ogni volta che vieni chiamato è un grandissimo orgoglio.

Stiamo vivendo l'attesa per il sogno? Assolutamente sì. A Napoli c'è sempre stato un grandissimo calore in ambiente a prescindere da questo periodo bellissimo. Anche lo scorso anno sentivi il calore della gente. Ora si sente ancora di più. E' anche bello viversi la città e farsi vedere in giro. Una città come Napoli va vissuta e siamo contenti di farlo.

Cosa accadrebbe col titolo? Lo sappiamo che vincere uno scudetto a Napoli sarebbe un sogno per tutti quanti, giocatori, società e la città che lo merita perché è tanti anni che non lo vince. Sarà una città in festa e spettacolare, noi cerchiamo domenica dopo domenica di dare il massimo per coronare questo sogno.

Cosa ci dice Spalletti? Ci tiene sul pezzo, ci sprona, da noi vuole il massimo. Il campionato è lungo, ci sono ancora tante partite, bisogna rimanere concentrati, allenarsi bene e dare il massimo in campo facendo vedere il grande Napoli di questi sei mesi".