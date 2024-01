Popovic 'cambia' il futuro di Zerbin: la scelta del Napoli dopo il pasticcio del Frosinone

Al Frosinone non andrà Popovic e neanche Alessio Zerbin. La conseguenza è stata questa. Zerbin, a questo punto, dovrebbe essere prestato al Monza.

Intrigo Popovivc e le conseguenze sul futuro di Alessio Zerbin. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione dopo che il passaggio al Frosinone, in prestito, del talento 2006 è saltato: "Nel frattempo, ieri non è stato il giorno di Matija Popovic, la stellina serba di 18 anni: sarebbe dovuto apparire allo Stirpe di Frosinone per la partita con il Cagliari, da giocatore in pectore del Napoli pronto al prestito da Di Francesco, ma l’amara scoperta relativa agli slot per gli extracomunitari - «Errore mio, ho sbagliato i calcoli, non possiamo tesserarlo», la spiegazione del dt Angelozzi - ha cancellato l’operazione. La doppia operazione: al Frosinone non andrà Popovic e neanche Alessio Zerbin. La conseguenza è stata questa. Zerbin, a questo punto, dovrebbe essere prestato al Monza.



Per quel che riguarda il trequartista serbo, invece, le soluzioni sono due: la prima e più gettonata è il prestito al Verona, la seconda proprio il Monza. Una volta trovato e consolidato il club con cui completare l’affare in sinergia - non avendo slot disponibili -, il Napoli metterà Popovic sotto contratto: il responsabile scouting Micheli è rimasto con Matija anche ieri, a Roma, in attesa che il giovanotto firmi e soprattutto scopra la prima destinazione italiana dove cominciare a prendere confidenza con la Serie A".