Pres. Lille blinda Zhegrova: "Nessuno dei big lascerà la nave a metà stagione!"

Il presidente del Lille, Olivier Létang, blinda Zhegrova. Lo fa commentando le notizie relative all'interesse del Napoli per il 25enne nell'elenco del ds Manna dei giocatori che interessano al club azzurro per la sostituzione di Kvaratskhelia, ormai ad un passo dal Psg.

"La mia posizione è molto chiara e non è cambiata. Rimarranno qui tutti i giocatori che hanno spazio e che sono importanti per noi, come Edon. Ripartiamo tutti insieme per un'avventura umana e nessuno lascerà la nave prima della fine della stagione, quindi a maggio".