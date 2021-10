PRIMA PAGINA - Cds: “VAR, l’ira di Napoli e Inter: ADL chiama i vertici!”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con i tantissimi casi arbitrali che si sono verificati nell'ultima giornata di campionato: "Un altro weekend di caos si chiude tra sanzioni e polemiche. Il Var sotto accusa: l'ira di Napoli e Inter. Mou Gasp, Spalletti e Inzaghi squalificati per un turno. De Laurentiis chiama i vertici per protestare. I nerazzurri preparano un dossier dei torti subiti". Di spalla l'impegno del Milan contro il Torino: "Riecco il Milan contro Belotti". In basso il mancato rispetto del Fair Play Finanziario della Roma e la fine della telenovela tra Wanda Nara e Icardi.