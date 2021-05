Prima trascinatore, poi fermato dall'infortunio: i 100 giorni di astinenza di Lozano

Cento giorni. Tanti ne sono passati da quando Hirving Lozano ha gonfiato per l'ultima volta la rete. Hellas Verona-Napoli, la partita che a fine gennaio ha messo nei guai Rino Gattuso e ha incrinato definitivamente il suo rapporto con Aurelio De Laurentiis. Era il 24 gennaio scorso, la rete del Chucky risultava inutile nel 3-1 finale in favore degli scaligeri, eppure il Napoli aveva una certezza: la gran stagione dell'esterno messicano. Ma quella, la nona sinfonia della sua annata in campionato, è stata anche l'ultima. Per il momento.

CONDIZIONE DA RITROVARE - Tre settimane dopo quel gol, Lozano si è fermato. L'ha fatto alla fine di Napoli-Juventus, nella partita della rinascita di squadra. L'infortunio muscolare rimediato nei minuti finali dopo uno scatto e un calcio al pallone per difendere il risultato ha pesato nella seconda parte di stagione dell'ex PSV. Cinque partite saltate, il rientro in campo contro la Roma. Poi tanti spezzoni, ma nessun gol. Prove spesso opache, dovute ad una condizione fisica tutt'altro che ottimale. I giorni d'astinenza sono 100, ma le doti per interromperla il Chucky le ha tutte.