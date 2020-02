Quello stop aveva illuso tutti: poi si è fermato lui

Un pallone a campanile, uno stop magico, un'ovazione meritata. Hirving Lozano aveva già conquistato i tifosi col gol alla Juventus ma quell'aggancio volante con la Sampdoria fu la conferma del suo talento. Peccato che un secondo dopo, in campo aperto, perse palla in modo goffo, quasi inciampando su se stesso, vanificando un'invitante azione. Uno stop che illuse tutti, ma anche un istante indicativo: gli stessi che lo elogiarono per un gesto tecnico finissimo, si stupirono per l'errore banale successivo. Questo è Lozano: croce e delizia. Ha segnato un bel gol al Salisburgo, poi ha deluso le attese. Ora non sta più giocando. Con Gattuso è rimasto in panchina, l'arrivo di Politano è un ulteriore "peso" sulla sua voglia di emergere. Quanto è distante quello stop con la Sampdoria.

DELUSIONE - Sono 3 i gol realizzati da Lozano, c'è anche un assist per Milik con la Roma, ma ci sono anche tante insufficienze, gare in cui non ha lasciato il segno, occasioni sprecate. L'investimento più caro nella storia del club ha semplicemente deluso le attese per propri demeriti ma anche perché è arrivato nel momento storico peggiore, nel bel mezzo del caos, vittima (anche lui) dell'ammutinamento. Gattuso lo considera esterno, non punta come Ancelotti, gli ha chiesto di fare sempre tanti scatti, di insistere, ma intanto lo lascia fuori, considera Callejon titolare e ora con Politano lo spazio sarà sempre meno, per lui. L'estate è ancora distante...