Raspadori, c'è il prezzo: 3 club interessati, dalla Roma due ipotesi

Non c'è accordo tra Napoli e Juventus per Danilo con i bianconeri che chiedono un indennizzo, come vi abbiamo raccontato. Il club bianconero, però, è sempre interessato a Giacomo Raspadori che fu portato a Napoli proprio dal ds Giuntoli. Le due società potrebbero disegnare un’operazione con Raspadori, ma anche il il Napoli non fa sconti: non lo libera in prestito secco, al massimo con obbligo e la valutazione è di almeno 20-25 milioni di euro.



Al ds Manna piace anche Nicolò Fagioli, 23enne che conosce sin dai tempi delle giovanili bianconere ed anche lui valutato 20-25mln.

Raspadori però piace anche ad Atalanta, Marsiglia e la Roma, quest'ultima ha in dote Lorenzo Pellegrini. Per la Roma è sul mercato ed è un’opzione concreta ma anche questa non del tutto agevole perché guadagna 6 milioni tra base fissa e bonus e per la formula perché il prestito non convince. E così - scrive il quotidiano - si valuta un’alternativa nello scambio: Cristante, anche lui finito ai margini con l’arrivo in panchina di Ranieri.