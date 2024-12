Cds - Danilo, non c'è accordo Napoli-Juve: Giuntoli vuole un indennizzo

Il Napoli stringe il cerchio del mercato, scrive il Corriere dello Sport facendo il punto sulle trattative che possono entrare nel vivo a partire da quella per Danilo. I paletti della Juventus: il capitano è sul mercato, gli è stato anche comunicato, ma per il momento non ha intenzione di liberarlo. Attende offerte e sulle sue tracce c’è l’Al-Nassr di Pioli anche se lui preferisce l’Italia ed in particolare il Napoli che ha già accettato dicendo sì al ds Manna.

I due club però non hanno ancora un accordo. Secondo il quotidiano la Juventus vuole un indennizzo ed il Napoli non ha intenzione di riconoscerlo. Del resto, Danilo è in scadenza a a giugno, ha 33 anni, tra qualche giorno può già accordarsi per l'estate a zero ed ha un ingaggio da 4,5mln (ma gode dei benefici del Decreto Crescita). Conte lo considera perfetto per qualità, esperienza e duttilità, ma il problema dell’accordo, però, esiste.