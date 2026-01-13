Raspadori, scatto Atalanta! E' fatta per il ritorno in Italia, ma a Bergamo

vedi letture

Scatto Atalanta per Giacomo Raspadori. Accordo vicino per il ritorno in Italia dell'azzurro. Lo riporta la redazione di Sky Sport. Pressing nelle ultime ore e intesa ormai a un passo. L'attaccante dunque non andrà alla Roma e non tornerà al Napoli, ma è pronto a legarsi alla squadra allenata da Palladino. Affare a titolo definitivo da 25 milioni. Per la Dea un vero e proprio investimento sei mesi dopo il suo passaggio all'Atletico Madrid.

"L’Atalanta ha raggiunto l’accordo con l’Atletico Madrid per l’arrivo di Giacomo Raspadori a titolo definitivo. Affare da 25 milioni di euro, con la formula presentata dall’Atalanta che ha convinto gli spagnoli ad accettare".

Anche Fabrizio Romano e Matteo Moretto annunciano ormai il passaggio di Raspadori alla Dea: "Raspadori torna in Italia e si trasferisce all'Atalanta. Il giocatore ha rifiutato l'offerta della Roma. Nelle ultime ore, l'Atalanta ha accelerato le trattative con l'Atlético Madrid e ha raggiunto un accordo per il trasferimento a titolo definitivo".