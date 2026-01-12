Raspadori, Schira annuncia: "Vuole solo il Napoli o resta a Madrid! La formula"

Futuro in bilico per Jack Raspadori. Roma più distante e avanza il Napoli. Ne parla sul suo canale Youtube il giornalista Nicolò Schira: "Se il Napoli cede Lucca potrebbe andare all’assalto di Giacomo Raspadori, che sta diventando il “Jack di cuori”. Raspadori da due settimane ha lasciato in stand-by la Roma. Ieri si parlava di Raspa-day, ma Raspadori non apre alla Roma. La società giallorossa ha capito che c’è puzza di bruciato e, con colpevole ritardo, sta virando su altri obiettivi.

Raspadori aspetta il Napoli. Negli ultimi giorni ci sono stati molti contatti con ex compagni del Napoli: Raspadori ha detto che se va via dall’Atletico torna a Napoli, altrimenti resta a Madrid, dove però è la quarta punta e gioca pochissimo. Il Napoli farebbe un prestito con diritto di riscatto, condizioni meno vantaggiose rispetto alla Roma. Ecco perché l’Atletico spingeva verso i giallorossi, ma Raspadori aspetta Napoli. Vedremo se la Roma farà un ultimissimo tentativo".