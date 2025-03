Repubblica - L'obiettivo del club è la Champions: lo scudetto era il sogno dei tifosi

"L’obiettivo del Napoli è il ritorno in Champions e il pari di Venezia è andato dunque in archivio come un passo avanti": a scriverlo è il quotidiano Repubblica che torna sulla gara di domenica con l'Inter che ora è avanti 3 punti e con ancora 9 giornate a disposizione per rincorrere il sogno scudetto. Ma proprio il primo posto, scrive il quotidiano, sembrava un'ambizione soprattutto della città, della piazza.

"I conti sono al sicuro e il calo della squadra negli ultimi mesi sarà motivo di riflessione, non di polemiche o processi. A sognare il colpo grosso in sostanza era stata solo una parte della tifoseria, illusa dagli straordinari risultati della squadra fino a gennaio", si legge.