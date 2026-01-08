Repubblica: "Napoli si sente penalizzato! C'è fallo su Buongiorno, rigore dubbio"
Per Repubblica oggi in edicola, nell'analisi del pari contro l'Hellas, si parla anche dell'arbitraggio con il Napoli che "si sente penalizzato" per le decisioni di Marchetti e di Marini al Var. "Un rigore molto discutibile segnato da Orban: fallo di mani fischiato contro Buongiorno dopo una revisione al monitor ignorando il braccio dell’avversario che lo affossava.
Il Var è intervenuto per due volte e la squadra di Antonio Conte si è sentita penalizzata anche per la rete annullata a Hojlund (altro tocco di mano) nella ripresa, quando i campioni d’Italia si sono scossi dal loro torpore iniziale e hanno trovato comunque il modo di risalire la corrente grazie ai guizzi di McTominay e Di Lorenzo", si legge.
