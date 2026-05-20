Retroscena Biasin: "La prima telefonata di ADL è stata a Simone Inzaghi dopo l'addio di Conte"
Conte e De Laurentiis si sono detti addio. In pace, pare. La risoluzione è consensuale, i termini economici dell’“uscita” ancora da chiarire. La certezza è una sola: Napoli avrà un nuovo condottiero. Così scrive Fabrizio Biasin, nell suo editoriale per Tuttomercatoweb, svelando poi un interessante retroscena sul possibile sostituto di Conte sulla panchina azzurra.
"La prima telefonata di patron De Laurentiis è stata fatta a Simone Inzaghi. L’ex guida di Lazio e Inter ha gentilmente declinato. Aurelio tornerà alla carica? Forse. Di sicuro si è cautelato con una serie di ulteriori abboccamenti: Sarri c’è, Italiano c’è. Basta? Occhio alla pista straniera… Sarri piace assai anche a Giuntoli, prossimo dirigente atalantino. E Palladino? L’addio alla Dea è certo" ha spiegato Biasin..
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