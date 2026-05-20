Corsa a due per il dopo Conte: Sarri si è promesso al Napoli, ma occhio ad Allegri

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Il Napoli accelera per la scelta del nuovo allenatore e, secondo quanto riportato dal quotidiano Corriere della Sera

Il Napoli accelera per la scelta del nuovo allenatore e, secondo quanto riportato dal quotidiano Corriere della Sera, le prossime ore potrebbero risultare decisive per il futuro della panchina azzurra. In cima alla lista resta Maurizio Sarri, ma la concorrenza dell’Atalanta rischia di complicare i piani del club partenopeo.

Come si legge in un passaggio del pezzo del Corriere della Sera, “Sarri si è promesso al Napoli, ma c’è anche l’Atalanta con Giuntoli che insiste per riaverlo offrendo due anni di ingaggio alle stesse cifre. Aurelio ha fretta: Sarri deciderà nelle prossime ore”.

La società azzurra, infatti, vuole evitare di farsi trovare impreparata e starebbe valutando anche eventuali alternative nel caso in cui la trattativa con l’ex tecnico della Lazio non dovesse andare in porto. Sempre secondo il Corriere della Sera, “un piano B va previsto, il mercato non è mai una linea diritta”.

Tra le opzioni monitorate con attenzione ci sarebbe anche Massimiliano Allegri, il cui futuro al Milan resta ancora tutto da definire. Il quotidiano sottolinea infatti che “un occhio — ma anche due — a quello che farà Allegri col Milan, che rappresenta la seconda scelta del Napoli”.