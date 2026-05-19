Ultim'ora Conte-Napoli, è finita! Romano: "Nessuna buonuscita e nessun accordo con altri club"

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L’allenatore lascerà quindi il club azzurro dopo l’ultima gara stagionale, con un certo rammarico per la fine dell’esperienza partenopea.

Antonio Conte avrebbe deciso di lasciare il Napoli al termine della stagione. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano sui propri canali social, la scelta sarebbe stata presa direttamente dall’allenatore salentino già circa un mese fa e comunicata personalmente al presidente Aurelio De Laurentiis, con il quale i rapporti sarebbero rimasti positivi nonostante la separazione imminente.

Conte pronto all’addio dopo l’ultima partita

Sempre secondo le indiscrezioni riportate da Romano, la decisione sarebbe definitiva e non legata a questioni economiche o a richieste particolari sul progetto tecnico. Non ci sarebbero infatti trattative per buonuscite né ulteriori confronti in corso tra le parti: il rapporto tra Conte e il Napoli sarebbe semplicemente arrivato alla conclusione naturale. L’allenatore lascerà quindi il club azzurro dopo l’ultima gara stagionale, con un certo rammarico per la fine dell’esperienza partenopea. Al momento Conte non avrebbe ancora raggiunto alcun accordo con altre società, mantenendo massimo rispetto nei confronti del Napoli fino alla chiusura ufficiale della stagione.