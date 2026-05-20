Sky, Marchetti: “Sarri in pole per il post Conte. Ma occhio ad un altro nome”

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Secondo Marchetti, la società azzurra si sta già muovendo in anticipo per farsi trovare pronta alla nuova stagione

Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti, intervenuto a Radio Marte, ha fatto il punto sul futuro della panchina del Napoli, soffermandosi in particolare sul possibile successore di Antonio Conte e sulle strategie del club. Secondo Marchetti, la società azzurra si sta già muovendo in anticipo per farsi trovare pronta alla nuova stagione, nonostante la separazione non sia ancora stata ufficializzata.

Sarri in pole, ma il Napoli valuta anche altre piste

“Per il dopo Conte Sarri è un’opzione seria e per me, ad oggi, sarà lui il nuovo allenatore del Napoli. Sarri e De Laurentiis si conoscono bene, come il mister conosce bene anche l’ambiente. Non so come verrebbe accolto… Tra il Napoli e Sarri c’è stato più di un sondaggio e diverse chiacchierate. La separazione con Conte non è ancora ufficiale, ma un grande club deve prepararsi per tempo, con il tecnico leccese che strizza l’occhio alla Nazionale. Il feeling tra Sarri e De Laurentiis non si è mai interrotto e il progetto tecnico del Napoli resta ambizioso. È rimasto sul groppone lo scudetto non vinto quando Sarri fece benissimo. Insomma, se son rose fioriranno: i presupposti però ci sono. Non escludiamo neanche Allegri per il dopo Conte, ma dipende dal Milan e dalla volontà del tecnico, altro papabile anche per la Nazionale. Le questioni interne del Milan sono ancora più nebulose di quelle del Napoli, perché ad oggi non si sa chi abbia realmente in mano la situazione. Tare e Allegri hanno fatto la fortuna del Milan, ma il rischio è che nessuno dei due rimanga nello stesso posto nella prossima stagione. Se Allegri è sul mercato, un pensiero il Napoli lo fa per forza. Manna lo conosce molto bene, peraltro. Sarri, comunque, ad oggi è nettamente in vantaggio”.

Sul fronte mercato, Marchetti ha poi aggiunto: “Il Napoli acquisterà un difensore centrale, anche se resta da capire il destino di Rafa Marín, Juan Jesus e Marianucci. Per il brasiliano esiste un’opzione di rinnovo automatico che la società potrebbe esercitare. Non credo invece che al Napoli interessino Isaksen o Tavares: gli esterni offensivi azzurri sono più forti, mentre a sinistra il club ha già diverse soluzioni, visto che oltre a Gutiérrez e Olivera anche Spinazzola potrebbe rinnovare”.