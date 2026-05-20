Conte, la frase con cui ha spiegato il suo addio ad ADL

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L’addio, però, sarebbe accompagnato dalla volontà di salutare nel migliore dei modi la città e i tifosi azzurri.

Antonio Conte avrebbe ormai maturato la decisione definitiva di lasciare il Napoli al termine della stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il tecnico avrebbe spiegato ad Aurelio De Laurentiis di aver dato tutto alla causa azzurra in questi due anni: “Due anni fa mi è stato chiesto un aiuto, l’ho fatto. Ho dato tutto”.

L’allenatore salentino sarebbe convinto di aver portato a termine il proprio compito, chiudendo un ciclo che ha riportato il Napoli ai vertici del calcio italiano. L’addio, però, sarebbe accompagnato dalla volontà di salutare nel migliore dei modi la città e i tifosi azzurri.

Conte dovrebbe infatti congedarsi ufficialmente dal pubblico del Maradona dopo l’ultima gara stagionale contro l’Udinese, in un clima che si preannuncia carico di emozione.