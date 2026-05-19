Sarri tra Napoli e Atalanta, Sportitalia: “Giuntoli offre di più, il tecnico riflette sui progetti”

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Sta valutando con attenzione diversi fattori, a partire dal tipo di progetto tecnico fino alle ambizioni europee, tra Champions League e Conference.

Maurizio Sarri è conteso da Napoli e Atalanta. Entrambe le società - riferisce l’esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà - hanno messo sul tavolo un contratto biennale, ma con differenze sostanziali sul piano economico: la proposta della Dea risulta più alta rispetto ai 2,7 milioni più bonus offerti da Aurelio De Laurentiis. Non solo: la durata dell’intesa con il club bergamasco potrebbe anche essere oggetto di ulteriori aggiustamenti. Il tecnico, intanto, sta valutando con attenzione diversi fattori, a partire dal tipo di progetto tecnico fino alle ambizioni europee, tra Champions League e Conference.

La scelta tra continuità e nuovi cicli

Sarri riflette infatti su due possibili direzioni: da un lato una squadra già strutturata e competitiva, dall’altro la possibilità di avviare un nuovo ciclo tecnico. Anche le figure dirigenziali pesano nella sua valutazione, così come i rapporti personali: da una parte un presidente che conosce bene, dall’altra un tandem come Giuntoli-Pompilio che lo stima da tempo, oltre a una proprietà considerata solida e ambiziosa. L’allenatore ha comunque atteso la definizione del futuro del Napoli e la decisione sul possibile divorzio da Conte prima di entrare nel vivo delle valutazioni. Ora, però, è arrivato il momento delle riflessioni finali: Sarri è pronto a sciogliere le riserve a stretto giro.