Retroscena Gazzetta - A De Laurentiis non è piaciuta la resistenza di Gattuso sul contratto

Il Napoli da diverse settimane è in silenzio stampa e continuerà a non far parlar nessuno fino al termine della stagione. Motivo? Lo svela l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "A De Laurentiis non sono piaciuti gli attacchi che il tecnico gli ha rivolto nel periodo pre silenzio stampa. Una decisione presa proprio per evitare che l’allenatore continuasse a picconare e ad alimentare le tensioni. In quei giorni, entrambi hanno ragionato sull’opportunità di parlare di futuro, c’era un contratto pronto da firmare per Gattuso. E a De Laurentiis non è piaciuta nemmeno tanto la resistenza opposta dall’allenatore a proposito delle modalità del nuovo contratto. Dettagli che, probabilmente, un giorno verranno fuori per chiarire questo divorzio annunciato con sei mesi di anticipo".