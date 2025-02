Retroscena Inter, Marotta fa visita alla squadra: vuole il sorpasso nello scontro diretto

Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che riassume ciò che è avvenuto ieri, con la visita del presidente e ad Giuseppe Marotta e il suo discorso alla squadra

La sconfitta con la Juve ha acceso un campanello d'allarme in casa Inter, con il presidente Marotta che scende in campo e prova a caricare la squadra in vista dei prossimi impegni, tra cui lo sc ontro diretto con il Napoli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che riassume ciò che è avvenuto ieri, con la visita del presidente e ad Giuseppe Marotta e il suo discorso alla squadra:, era successo solo dopo la Supercoppa e ieri c'è stato il bis, con lo scopo e l'obiettivo di rimotivare e risvegliare la squadra dopo il tonfo di Torino. Dieci minuti insieme, prima di scendere in campo per l'allenamento pomeridiano: nessuna accusa e nessun processo, però Marotta ha sentito il bisogno di intervenire per richiamare all'ordine i suoi. Tre le parole chiave, secondo la Rosea: fiducia, motivazione, richiamo.

Innanzitutto la fiducia nel gruppo, poi la motivazione per chiudere nel migliore dei modi la stagione: l'Inter è in corsa su ogni fronte, dalla Serie A alla Champions, e può ancora ottenere grandi traguardi. Infine il richiamo: per vincere, non è più sufficiente comportarsi come si è fatto l'anno scorso e come si è fatto (sottotono nei big match) quest'anno. Confermarsi è più difficile che agguantare un singolo scudetto, l'Inter non può permettersi di sbagliare nelle prossime settimane: il sorpasso può ancora avvenire, lo scontro diretto col Napoli sarà decisivo.