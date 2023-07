Retroscena Zielinski: ADL ha respinto offerta da 20 più bonus di Lotito

Il retroscena di mercato è svelato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport.

De Laurentiis dice no alla Lazio per Piotr Zielinski, indicato da tempo da Maurizio Sarri come erede di Milinkovic-Savic. Il retroscena di mercato è svelato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"De Laurentiis ha respinto l’offerta di 20 milioni più bonus per Zielinski, ma la Lazio non alzerà la posta e non aspetterà in eterno il polacco, indicato da Sarri come la prima scelta al posto di Milinkovic. Lotito, nel weekend trascorso a Villa San Sebastiano, ha ripreso a lavorare sulle alternative. La società biancoceleste non può farsi trovare impreparata e neppure perdere altro tempo. La priorità riguarda il centrocampo. Oggi manca un titolarissimo, un numero 8 da addestrare e inserire in tempo utile per la partenza del campionato, fissata tra un mese esatto".