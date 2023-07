RILEGGI LIVE - ADL alla consegna del francobollo: "Champions è fortuna! Quel Napoli-Milan mi è rimasto qui..."

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

Fonte: Da Castel di Sangro Pierpaolo Matrone, Francesco Carbone e Antonio Noto

11.58 - Termina la conferenza stampa. Ora c'è la consegna del francobollo.

11.54 - Adesso prendono la parola i dirigenti di Poste Italiane per spiegare la distribuzione e la creazione del francobollo.

11.50 - De Laurentiis interrompe Caruso: "Tu però devi fare una preghiera: che i tifosi che arriveranno qui superino quelli arrivati in Trentino. Tu sei in competizione con le altre regioni. Se in Trentino sono venuti in 80 mila, qui speriamo che vengano in 150 mila".

11.49 - Parla il sindaco Caruso: "Ringrazio Marsilio perché il primo anno organizzammo tutto in 15 giorni, ricreando una bella immagine della Regione Abruzzo".

11.45 - Ora tocca a De Laurentiis: "Questa cosa con l'Abruzzo è nata grazie al Covid perché ci furono chiusi le porte dell'altrove. Io mi misi in macchina e venni a Castel di Sangro. La conosceva perché litigavo sempre con l'esercente che programmava l'unico cinema che era qui, perché era un gran divoratore e durante le festività natalizie voleva fare più film possibili, togliendo presto il mio che guadagnava l'iradiddio. Abbiamo fatto quest'accordo che ci vede qui legati per 12 anni, di cui ne abbiamo già consumati tre, questo è il quarto, ne rimangono altri 8. Ringrazio Marsilio perché non era facile prendersi questa responsabilità durante il Covid. E' stato anche contrastato da politici con colori diversi, ma questa è una roba tutta italiana. Quando questo Paese smetterà di mettere lacci e laccioli a chi è al Governo sarà un paese migliori. Tu poi (rivolgendosi a Marsilio, ndr) non devi fare al posto mio promesse da marinaio, perché quando dici la Champions... La Champions è questione di fortuna! Quel 4-0 di Napoli-Milan mi è rimasto non qui (in gola, ndr), mi è rimasto chissà dove...".

11.40 - Comincia l'evento. Prende la parola il presidente della Regione Marco Marsiglio: "L'Abruzzo è onorato di ospitare i campioni e di dire che questa è la terra che può ospitare i campioni. E il prossimo anno vogliamo i campioni d'Europa. Io ero alla conferenza stampa, lo scorso anno, quando il presidente promise lo Scudetto. E' giusto essere ambiziosi, il Napoli ha dimostrato di poter vincere e saper vincere. L'Abruzzo ha dimostrato di saper costruire le condizioni per fare allenare una squadra al meglio verso il campionato. Invito i tifosi di vedere

11.15 - Tantissimi i tifosi arrivati qui a Castel di Sangro. Nel Palasport si contano centinaia di supporters.

11.00 - Il Palasport di Castel di Sangro va già riempiendosi. Per le 11.30 è previsto l'inizio dell'evento.

10.45 - Il 13 luglio scorso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesse un francobollo speciale per celebrare lo Scudetto del Napoli, stampato dall'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e distribuito da Poeste Italiane. Il prodotto celebra la conquista dello Scudetto 2022/23. Oggi a Castel di Sangro il sindaco Angelo Caruso, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis parteciperanno all'evento della consegna del francobollo.

Buongiorno cari lettori di Tuttonapoli.net, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione delle novità filateliche organizzate da Poste Italiane in occasione del ritiro estivo della SSC Napoli.